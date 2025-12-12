ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बंद रास्ते पर मलबे से जा टकराई एसयूवी, चालक की मौत, तीन घायल

उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे कार सवार, लेकिन एक्सप्रेसवे के बंद रास्ते पर चले गए.

SUV involved in accident
हादसे का शिकार एसयूवी (Photo Courtesy: Kota Rural Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 10:00 AM IST

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात एसयूवी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. इसमें चालक की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक और घायल हरियाणा के गुरुग्राम निवासी हैं. ये उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन एक्सप्रेसवे के बंद रास्ते पर चले गए. वहां सड़क पर पड़ी मिट्टी और मलबे से एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

कोटा ग्रामीण के मंडाना थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर हरियाणा की तरफ से मध्यप्रदेश जा रही एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना गोपालपुरा टोल प्लाजा से थोड़ा आगे हुई. मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को गाड़ी से निकाला. पुलिस को सूचना दी. हादसे में एसयूवी चालक गुरुग्राम निवासी चरत खटाना (61) की मौत हो गई. इस कार में सवार रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र यादव व दो लड़के ध्रुव और रेहान घायल हो गए.

गलत दिशा में चले गए: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस से चरत और दोनों लड़कों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल भेजा. दूसरी एम्बुलेंस से भूपेंद्र को अस्पताल भेजा. देर रात इलाज के दौरान चरत को मृत घोषित कर दिया. शव एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया. परिजन पहुंच गए. दूसरी तरफ तीनों घायल अस्पताल में भर्ती हैं. ये लोग महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे. गोपालपुरा टोल नाके से उतरकर इन्हें दरा घाटी की तरफ जाना था, लेकिन एक्सप्रेसवे पर आगे ही चले गए. जहां एक्सप्रेसवे पर बन रही टनल निर्माण के लिए सड़क बंद की हुई थी. सड़क पर मिट्टी और मलबे पड़ा था, जिससे एसयूवी जा टकराई. इसमें गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

निर्माण कंपनी की लापरवाही: थाना अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान कंपनी ने कोई साइनएज नहीं लगा रखे थे. एक बैरियर लगा था, लेकिन रिफ्लेक्टर और रास्ता बंद के संबंध में जानकारी नहीं थी. इसी गलफत में यह कार आगे जाकर टकरा गई. परिवादी की रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

