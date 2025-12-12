ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बंद रास्ते पर मलबे से जा टकराई एसयूवी, चालक की मौत, तीन घायल

हादसे का शिकार एसयूवी ( Photo Courtesy: Kota Rural Police )

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात एसयूवी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. इसमें चालक की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक और घायल हरियाणा के गुरुग्राम निवासी हैं. ये उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन एक्सप्रेसवे के बंद रास्ते पर चले गए. वहां सड़क पर पड़ी मिट्टी और मलबे से एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कोटा ग्रामीण के मंडाना थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर हरियाणा की तरफ से मध्यप्रदेश जा रही एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना गोपालपुरा टोल प्लाजा से थोड़ा आगे हुई. मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को गाड़ी से निकाला. पुलिस को सूचना दी. हादसे में एसयूवी चालक गुरुग्राम निवासी चरत खटाना (61) की मौत हो गई. इस कार में सवार रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र यादव व दो लड़के ध्रुव और रेहान घायल हो गए. पढ़ें:कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे में 2 की मौत, 12 से अधिक यात्री घायल