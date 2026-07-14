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रांची में पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन चालक की दबंगई, सिपाही को टक्कर मार हुआ फरार

रांची में पुलिस चेकिंग के दौरान एक थार चालक ने दबंगई दिखाते हुए सिपाही को टक्कर मार दी और फरार हो गया.

THAR DRIVER HITS POLICE CONSTABLE
घायल चालक को ले जाती पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 2:42 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास पुलिस की वाहन जांच अभियान के दौरान एक थार चालक की दबंगई सामने आई. मोरहाबादी मैदान के पार्क प्राइम होटल के पास पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने थार चालक को रोकने की कोशिश की लेकिन चालक ने थाने के ड्राइवर को टक्कर मारी और फरार हो गया.

शीशा टूटा हुआ था, इसलिए रोकने की कोशिश की गई

जानकारी के अनुसार मोरहाबादी मैदान के पास लालपुर पुलिस रूटीन क्राइम चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक वाहन जिसका अगला शीशा पूरी तरह टूटा हुआ था, उसे देख कर पुलिस ने जांच के लिए उसे रोकना चाहा, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार से भागने का प्रयास किया, इसी दौरान वह लालपुर थाना के चालक राजेश यादव को टक्कर मारते हुए फरार हो गया. टक्कर से राजेश यादव घायल हो गए, उनके सिर में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

तलाश जारी

घटना के बाद थार का ड्राइवर मौके से भाग गया. पुलिस आस-पास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और गाड़ी व ड्राइवर की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि वाहन चालक की खोज की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.

मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ शराब की दुकान, अक्सर होते हैं हादसे

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मोरहाबादी मैदान में चारों तरफ कई शराब की दुकानें खोल दी गई हैं. कई लोग अपने वाहन में ही बैठ कर शराब पीते हैं और फिर रैश ड्राइव करते हैं, इसी वजह से मैदान के करीब अक्सर हादसे सामने आते रहते हैं.

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Last Updated : July 14, 2026 at 2:42 PM IST

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