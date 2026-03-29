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मिर्जापुर में दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत; एक ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौत

ड्रमंडगंज थानाध्यक्ष भरत सुमन ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. ट्रक के मालिक से संपर्क किया जा रहा है.

मिर्जापुर में दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत.
मिर्जापुर में दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:36 AM IST

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मिर्जापुर: दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई. दूसरे ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. यह दुर्घटना मिर्जापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में बड़का घुमान मोड़ पर शनिवार रात हुई.

ड्रमंडगंज थानाध्यक्ष भरत सुमन ने बताया कि दो ट्रकों के आमने-सामने की टक्कर में एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई है. दूसरे ट्रक का ड्राइवर भाग गया है. दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.

वहीं ट्रक के नंबर से उसके मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मलिक का फोन नहीं उठा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पहचान के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर की ओर से एक ट्रक आ रहा था. दूसरा ट्रक मध्य प्रदेश की ओर से आ रहा था. जैसे ही दोनों ट्रक ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का घुमान मोड़ के पास पहाड़ पर पहुंचे, दोनों में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन को गैस कटर कटवाकर शव को बाहर निकलवाया.

पुलिस टीम ने सड़क से ट्रक के क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटवाकर किसी तरह से आवागमन शुरू कराया है. बता दें कि ड्रमंडगंज का यह बड़का घुमान बेहद खतरनाक पहाड़ी एरिया है. यहां अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं.

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