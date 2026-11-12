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छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने मोर्चा खोला ,एनएच-30 पर जुटे धमतरी-बालोद के ड्राइवर

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने मोर्चा खोला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : ड्राइवरों की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंका है. तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू किया गया है. इसी कड़ी में धमतरी और बालोद जिले के बड़ी संख्या में चालक एनएच-30 स्थित चिटौद के पास एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.





सरकार से प्रभावी व्यवस्था की मांग