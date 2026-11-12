छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने मोर्चा खोला ,एनएच-30 पर जुटे धमतरी-बालोद के ड्राइवर
धमतरी में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने मोर्चा खोला है.ड्राइवर संघ ने सरकार से प्रभावी व्यवस्था की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 7:18 PM IST
धमतरी : ड्राइवरों की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंका है. तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू किया गया है. इसी कड़ी में धमतरी और बालोद जिले के बड़ी संख्या में चालक एनएच-30 स्थित चिटौद के पास एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
सरकार से प्रभावी व्यवस्था की मांग
महासंघ की प्रमुख मांगों में ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करना, राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड स्थापित करना शामिल है. आंदोलन में शामिल चालकों का कहना है कि सड़क पर दिन-रात मेहनत करने वाले ड्राइवरों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक कल्याण के लिए अब तक कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं बनाई गई है. ऐसे में अपने अधिकारों के लिए उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है.
आंदोलन के बाद भी नहीं पूरी हुई मांगें
ड्राइवर महासंगठन के संभाग प्रभारी नोहर साहू और सुनील ताम्रकर ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर आंदोलन किया गया था. उस दौरान सरकार की ओर से तीन महीने का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तीन महीने पहले भी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड और सुरक्षा कानून को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया.
ड्राइवर समाज चाहता है कि उसके परिवार को भी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिले. चालकों को उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और परिवार के भविष्य की चिंता से मुक्ति मिलनी चाहिए. इसके बावजूद सरकारें ड्राइवरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही हैं- नोहर साहू, संभाग प्रभारी
कई संगठनों के साझा मंच से आंदोलन
इस बार आंदोलन को व्यापक स्वरूप देते हुए ऑल इंडिया जॉइंट कमेटी, ऑल ड्राइवर छत्तीसगढ़ संगठन और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ सहित कई संगठनों ने एक साझा मंच तैयार किया है. महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि देशभर के ड्राइवर संगठन एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों के कार्यकाल में ड्राइवर समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं. केवल आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि मांगों पर ठोस निर्णय जरूरी है.
बस और मालवाहक वाहनों को रोककर समझाइश
आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी बसों और मालवाहक वाहनों को रुकवाकर चालकों को आंदोलन के संबंध में समझाइश दे रहे हैं. महासंघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो आने वाले दिनों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. आगामी धान खरीदी के दौरान भी इसका असर देखने को मिल सकता है.ड्राइवर महासंघ ने दोहराया है कि तीन सूत्रीय मांगों पर सरकार जब तक सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलनकारियों का कहना है कि अब लड़ाई केवल मांगों की नहीं, बल्कि ड्राइवर समाज के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की है.
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