चलती रोडवेज में चालक की बिगड़ी तबीयत, सड़क से 7 फीट नीचे खेत में उतरी यात्रियों से भरी बस
बस चालक की चलती बस में तबीयत खराब हो गई और वह सीट पर ही बेहोश हो गया.
Published : August 9, 2026 at 8:11 PM IST
डीग: गोवर्धन से जयपुर जा रही वैशाली नगर डिपो की रोडवेज बस रविवार शाम नारायणा कट्टा के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर कर 7 फीट नीचे एक खेत में जा पहुंची. हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे. बस के सड़क से नीचे उतरते ही यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.
करौली निवासी बस चालक विश्वेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह (38) ने बताया कि बस चलाते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद वह सीट पर ही बेहोश हो गया. उसे पता नहीं चला कि बस कब सड़क से नीचे उतर गई. चालक के अनुसार बस में करीब 30 यात्री सवार थे और बस गोवर्धन से जयपुर जा रही थी. बस में जयपुर निवासी परिचालक तुलसी भी मौजूद था. यह बस वैशाली नगर डिपो की है.
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ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा: हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. वहीं चालक विश्वेंद्र सिंह को मामूली चोटें आईं, जिसे उपचार के लिए डीग जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. चिकित्सालय में चालक का उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने बस में सवार यात्रियों से घटना की जानकारी ली और हादसे के कारणों की जांच शुरू की.