ड्राइवर डायरेक्ट भर्ती परीक्षा: 59.50 फीसदी उपस्थिति, अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच और फेस रिकॉग्निशन से हुई एंट्री

पूर्व में आयोजित हुई परीक्षाओं के अनुभव के चलते ड्राइवर डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में अभ्य​र्थी सतर्क दिखे और गफलत न के बराबर रही.

Checking of candidates
अभ्यर्थियों की चेकिंग (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 3:58 PM IST

जयपुर: प्रदेशभर में रविवार को आयोजित ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा की पहली पारी में सख्त सुरक्षा जांच, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया. कुल 1.48 लाख अभ्यर्थियों में से 59.50% परीक्षा देने पहुंचे, सिर्फ बांसवाड़ा में उपस्थिति 70% से अधिक रही. समयबद्ध प्रवेश, ड्रेस कोड और त्रिस्तरीय जांच के कारण केंद्रों पर पारदर्शिता नजर आई.

पहली पारी में कुल उपस्थिति 59.50%: ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 की पहली पारी में प्रदेशभर में कुल 1 लाख 48 हजार 896 अभ्यर्थियों में से 88 हजार 592 उपस्थित रहे. अजमेर में 47.41%, अलवर में 60.60%, बांसवाड़ा में सबसे अधिक 72.48% और श्रीगंगानगर में सबसे कम 41.29% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. जयपुर जिले में 43 हजार 368 में से 26 हजार 863 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जिससे 61.94% उपस्थिति दर्ज हुई. कुल मिलाकर पहली पारी 59.50% उपस्थिति दर्ज की गई.

पढ़ें: 22 नवम्बर को प्लाटून कमांडर और 23 को वाहन चालक भर्ती परीक्षा, नकल पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

सतर्क दिखे अभ्यर्थी: परीक्षा से पहले एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की फेस स्कैनिंग, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक थंब वेरिफिकेशन किया गया. सुरक्षा इंतजाम के तहत पूर्व में दिए गए निर्देशों के चलते अधिकांश अभ्यर्थी समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए. पूर्व में हुई परीक्षाओं का अनुभव रहा कि नई प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी सतर्क दिखे और कहीं भी भीड़ या देरी की स्थिति नहीं बनी. सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई.

पढ़ें: प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में आधे से कम अभ्यर्थी पहुंचे, नकल पर सख्ती

1 घंटे पहले मुख्य द्वार बंद: जयपुर के एक परीक्षा केंद्र के इंचार्ज हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा में बोर्ड ने उचित व्यवस्थाएं की. केंद्र पर पहुंचने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का फेस रिकॉग्निशन किया गया, बायोमेट्रिक से थंब इंप्रेशन मिलान किया गया, जबकि वीक्षक आधार से अभ्यर्थियों की पहचान को प्रमाणित करते रहे. भाटी ने बताया कि ड्रेस कोड का पालन लगभग सभी अभ्यर्थियों ने किया. केवल कुछ मामलों में जींस पहनकर आने पर अतिरिक्त जांच करनी पड़ी, उसके बाद ही प्रवेश दिया गया. परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया गया. जिन अभ्यर्थियों के थंब इंप्रेशन मैच नहीं हो पाए, उन्हें अलग से रोककर दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई गई.

पढ़ें: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट

केवल नीले रंग के पारदर्शी बॉल पेन की अनुमति: उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना अनिवार्य किया गया था. इसके अलावा अभ्यर्थियों को केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति थी. किसी अन्य प्रकार की सामग्री या वस्तु साथ लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रही. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, नोटबुक, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पानी की बोतल, पेनड्राइव, व्हाइटनर, हथियार या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह वर्जित किए गए थे. जिनकी गहनता से जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई.

इससे पहले परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा में नकल करने या अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई के प्रावधान है.

