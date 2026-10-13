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दिल्ली: नाइट क्लब में बीयर गिरने पर विवाद, बाउंसरों की पिटाई से 29 वर्षीय ड्राइवर की मौत

29 वर्षीय ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली के एक नाइटक्लब में महिला पर बीयर गिरने को लेकर हुए विवाद में 29 वर्षीय ड्राइवर की कथित तौर पर बाउंसरों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना शनिवार देर रात सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र के एक नाइटक्लब में हुई. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है.

दोस्त के बीयर गिराने पर शुरू हुआ विवाद