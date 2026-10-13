दिल्ली: नाइट क्लब में बीयर गिरने पर विवाद, बाउंसरों की पिटाई से 29 वर्षीय ड्राइवर की मौत
दिल्ली के नाइटक्लब में महिला पर बीयर गिरने को लेकर विवाद में 29 वर्षीय ड्राइवर की कथित तौर पर बाउंसरों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी.
Published : October 13, 2026 at 12:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के एक नाइटक्लब में महिला पर बीयर गिरने को लेकर हुए विवाद में 29 वर्षीय ड्राइवर की कथित तौर पर बाउंसरों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना शनिवार देर रात सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र के एक नाइटक्लब में हुई. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है.
दोस्त के बीयर गिराने पर शुरू हुआ विवाद
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक की पहचान दलजीत के रूप में हुई है, जो रघुबीर नगर का रहने वाला था. दलजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ नाइटक्लब गया था. वहां उसके एक दोस्त की बीयर एक महिला पर गिर गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि क्लब के बाउंसरों ने दलजीत और उसके दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी. दोस्तों की ओर से माफी मांगने के बावजूद कथित तौर पर हमला जारी रहा.
STORY | Delhi: Driver dies after being thrashed by club bouncers over spilled beer A 29-year-old driver died of beating by bouncers in a row that erupted over spilling of beer on a woman at a city nightclub, a police source said. The incident took place late Saturday at a nightclub under the Sarai Rohilla Police Station area. READ: https://t.co/KmfCwSkZTQ VIDEO | (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
डंडों और कांच की बोतलों से हमला
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर क्लब के कुछ वेटर भी मारपीट में शामिल हो गए. आरोप है कि दलजीत और उसके दोस्तों को डंडों और कांच की बोतलों से पीटा गया. जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें वापस खींच लिया और दोबारा मारपीट की. इस दौरान दलजीत को सबसे गंभीर चोटें आईं. मारपीट के बाद दलजीत के दोस्त उसे घर ले गए. वहां वह घर के प्रवेश द्वार के पास ही गिर पड़ा. इसके बाद उसे गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दलजीत अपने पीछे पत्नी, आठ साल का बेटा और पिता छोड़ गया है.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
मामले की जांच के लिए पुलिस ने नाइटक्लब का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) जब्त कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके. मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है
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