हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर हादसा, कार ने सवारियों से भरे ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

हरिद्वार: रुड़की हाईवे पर शनिवार हुए एक सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई. जबकि रिक्शा में सवार पांच लोग घायल हो गए. शनिवार देर रात हाईवे पर एक अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा में टक्कर मारी और फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया. 40 वर्षीय मृतक चालक का नाम केशव पुत्र जयपाल है, जो ज्वालापुर का रहने है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. साथ ही फरार कार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, ज्वालापुर निवासी एक परिवार के लोग डीपीएस दौलतपुर स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापस लौट रहे थे. ऑटो में ई रिक्शा में चालक समेत पांच लोग सवार थे, जिसमें दो बच्चे भी शामिल थे. जैसे ही रिक्शा रानीपुर झाल के पास पहुंची, तभी एक अनियंत्रित कार ई रिक्शा से टकरा गई. टक्कर लगते ही ई रिक्शा पलट गई और मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और घायलों को नजदीक के ही निजी अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल के डॉक्टरों ने ई रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया. बाकी अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया. सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा.

बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है. फिर भी गहनता से जांच की जा रही है. फरार कार चालक की तलाश की जा रही है.