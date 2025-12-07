ETV Bharat / state

हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर हादसा, कार ने सवारियों से भरे ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

हरिद्वार रुड़की हाईवे पर तेज रफ्तार ने एक शख्स की जान ले ली. हादसे में 4 लोग घायल हो गए.

CAR HITS RICKSHAW
हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर कार ने सवारियों से भरे ई-रिक्शा को मारी टक्कर (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 6:17 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 6:28 PM IST

हरिद्वार: रुड़की हाईवे पर शनिवार हुए एक सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई. जबकि रिक्शा में सवार पांच लोग घायल हो गए. शनिवार देर रात हाईवे पर एक अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा में टक्कर मारी और फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया. 40 वर्षीय मृतक चालक का नाम केशव पुत्र जयपाल है, जो ज्वालापुर का रहने है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. साथ ही फरार कार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, ज्वालापुर निवासी एक परिवार के लोग डीपीएस दौलतपुर स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापस लौट रहे थे. ऑटो में ई रिक्शा में चालक समेत पांच लोग सवार थे, जिसमें दो बच्चे भी शामिल थे. जैसे ही रिक्शा रानीपुर झाल के पास पहुंची, तभी एक अनियंत्रित कार ई रिक्शा से टकरा गई. टक्कर लगते ही ई रिक्शा पलट गई और मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और घायलों को नजदीक के ही निजी अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल के डॉक्टरों ने ई रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया. बाकी अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया. सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा.

बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है. फिर भी गहनता से जांच की जा रही है. फरार कार चालक की तलाश की जा रही है.

अस्पताल का कर्मचारी हटाया: हाईवे पर हादसा होते ही चीख पुकार मच गई. कुछ लोग बेहोश हो गए और महिलाएं सड़क किनारे विलाप करती रही. मदद के लिए राहगीर आगे आए और कार में घायलों को बैठाकर पास के ही निजी अस्पताल पहुंचाया गया.

आरोप है कि जब लोग घायलों को अस्पताल ले गए तो निजी अस्पताल का स्टाफ इलाज करने से मना करने लगा. इस बीच लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई. उधर लापरवाही सामने आते ही अस्पताल प्रबंधन ने कर्मचारी को काम पर से हटा दिया है.

