रांची के बुंडू में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराया हाइवा, चालक की मौत

रांची-टाटा मुख्य मार्ग पर बुंडू के नवाडीह गांव के पास भीषण सड़क हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई.

Road accident
क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाती जेसीबी (Etv bharat)
Published : January 20, 2026 at 1:53 PM IST

रांची: बुंडू के दशम फॉल थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव के पास मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में हाइवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई. दशम फॉल के थाना प्रभारी प्रशांत गौरव ने बताया कि घटना अहले सुबह की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

क्रेन मंगवाकर शव को निकाला गया

घटना मंगलवार सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच की है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाइवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक बुधन लाल उरांव का शव केबिन में बुरी तरह दब गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला.

बुंडू में सड़क हादसे में चालक की मौत (Etv bharat)

ट्रेलर के चालक ने किसी तरह बचाई अपनी जान

ट्रेलर चालक जितेंद्र ने बताया कि मुलतानी मिट्टी लादकर ओडिशा जा रहे थे. इसी दौरान रात के करीब 1.30 बजे गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया. चालक ने बताया कि उसने सड़क पर उतरकर टॉर्च की लाइट में गाड़ियों को बगल से पार करने का सिग्नल देने शुरू कर दिया. इसी बीच सुबह 4 बजे तेज गति से आती हाइवा दिखा. ऐसा लगा जैसे हाइवा के चालक को नींद आ रही थी. कुछ समझ पाता कि उसने ट्रेलर में टक्कर मार दी. ट्रेलर के चालक ने बताया कि किसी तरह उसने झाड़ियों की तरफ कूदकर अपनी जान बचाई.

हादसे के बाद सड़क के एक हिस्से में लंबा जाम लग गया. हालांकि सड़क चार लेन की होने के कारण दूसरे लेन से वाहनों को निकाला गया, जिससे आवागमन आंशिक रूप से बहाल रहा. लेकिन हादसे के करीब चार घंटे के भीतर दोनों गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया. फिलहाल दशम फॉल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. बता दें कि अक्सर इस एनएच पर हादसे होते रहते हैं.

