ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर सड़क हादसा, कार एक्सीडेंट में चालक की मौत

उत्तराखंड में नहीं थम रहे सड़क हादसे, चमोली के कुलसारी-नैल ढालु मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में चालक की गई जान

CHAMOLI CAR ACCIDENT
कुलसारी-नैल ढालु मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में एक कार हादसा हुआ है. यह हादसा थराली ब्लॉक के नैल ढालु मोटर मार्ग पर हुआ है. इस हादसे में कार चालक की जान चली गई है. हादसे में चालक की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. वहीं, थराली पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा थराली विकासखंड के कुलसारी-ढालु-मालबज्वाड़ मोटर मार्ग पर हुआ. जहां नैल ढालु के पास देवाल के उलंग्रा गांव निवासी प्राणी दत्त कुनियाल अपनी कार संख्या UK 11 A 3154 को मोड रहे थे. तभी कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर आ गिरी. जिसमें कार चालक प्राणी दत्त कुनियाल बुरी तरह से घायल हो गए.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: वहीं, हादसा होता देख स्थानीय लोगों के होश फाख्ता हो गए. उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल का रेस्क्यू किया. फिर एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी. डॉक्टरों ने भी जांच पड़ताल के उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कार हादसे में मौत-

  1. प्राणी दत्त कुनियाल पुत्र मथुरा दत्त कुनियाल (उम्र 65 वर्ष), निवासी- उलंग्रा गांव, देवाल, चमोली

परिवार में मचा कोहराम: उधर, इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिवार के सदस्यों का रो-रो कर बुरा हाल है. आखिर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि यह अनहोनी कैसे हो गई? फिलहाल, थराली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

"घटनास्थल से रेस्क्यू कर घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया था. जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही हादसे की वजह क्या थी? इसका भी पता लगाया जा रहा है."- विनोद चौरसिया, थानाध्यक्ष, थराली

पिथौरागढ़ में भी कार हादसे में गई थी दो लोगों की जान: बीती रोज भी पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बोयल गांव में एक कार हादसे की शिकार हो गई थी. इस हादसे में कार सवार शिवनाथ पुत्र प्रेम नाथ (उम्र 65 वर्ष) और भोपाल सिंह पुत्र शेर सिंह (उम्र 35 वर्ष) की मौत हो गई थी. दोनों बोयल के रहने वाले थे. यह हादसा कार के खाई में गिरने से हुआ था.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KULSARI NAIL DHALLU ROAD ACCIDENT
MAN DIED ROAD ACCIDENT CHAMOLI
चमोली में कार गिरी
चमोली कार हादसे में ग्रामीण की मौत
CHAMOLI CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.