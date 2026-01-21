ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर सड़क हादसा, कार एक्सीडेंट में चालक की मौत

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में एक कार हादसा हुआ है. यह हादसा थराली ब्लॉक के नैल ढालु मोटर मार्ग पर हुआ है. इस हादसे में कार चालक की जान चली गई है. हादसे में चालक की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. वहीं, थराली पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा थराली विकासखंड के कुलसारी-ढालु-मालबज्वाड़ मोटर मार्ग पर हुआ. जहां नैल ढालु के पास देवाल के उलंग्रा गांव निवासी प्राणी दत्त कुनियाल अपनी कार संख्या UK 11 A 3154 को मोड रहे थे. तभी कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर आ गिरी. जिसमें कार चालक प्राणी दत्त कुनियाल बुरी तरह से घायल हो गए.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: वहीं, हादसा होता देख स्थानीय लोगों के होश फाख्ता हो गए. उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल का रेस्क्यू किया. फिर एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी. डॉक्टरों ने भी जांच पड़ताल के उन्हें मृत घोषित कर दिया.

