रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर की मौक पर ही मौत
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 24, 2026 at 9:58 PM IST
रुद्रप्रयाग/पिथौरागढ़: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जहां ट्रक के गहरी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में 45 साल के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भी हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बेटे के जनेऊ संस्कार से लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनकी अचानक तबियत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई.
रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा: रूद्रप्रयाग जनपद के रैंतोली क्षेत्र में शनिवार 24 जनवरी देर शाम भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. रैंतोली पेट्रोल पंप के पास ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरते हुए नदी किनारे जा पहुंचा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार देर शाम रुद्रप्रयाग पुलिस कंट्रोल रूम स्थित 112 पर सूचना मिली कि कोतवाली रुद्रप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत रैंतोली के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. सूचना मिलते ही चौकी जवाड़ी, कोतवाली रुद्रप्रयाग पुलिस और हाईवे पेट्रोल की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं.
हादसे की गंभीरता को देखते हुए SDRF और DDRF की टीमों को भी मौके के लिए रवाना किया गया. अत्यधिक अंधेरा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेस्क्यू टीमों को शुरुआती समय में स्थिति का आकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस बल ने सर्च अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में बरामद किया है, जिसे खाई से निकालकर मुख्य मार्ग तक लाया. हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक का शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस के मुताबिक मृतक ट्रक का ड्राइवर था. ट्रक में एक ही व्यक्ति था.
पुलिस के अनुसार 24 जनवरी देर शाम को करीब 07:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष रूद्रप्रयाग को सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई. सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया था कि ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैतोली पेट्रोल पंप के पास ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गया.
दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का नंबर यूके-14 सीए-3347 बताया गया है, जो ऋषिकेश से रूद्रप्रयाग की ओर सामान लेकर आ रहा था. ट्रक में केवल एक व्यक्ति, वाहन चालक, सवार था. सूचना मिलते ही पुलिस एवं राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू टीमों द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान यह पुष्टि हुई कि वाहन चालक की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी. मृतक के शव को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के उपरांत 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग भेज दिया गया है.
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का निधन: पिथौरागढ़ विकास खंड बेरीनाग में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुरेश देउपा उम्र 45 की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुरेश देउपा अपने एकलौता पुत्र श्रेयांस उम्र 11 वर्ष का बसंत पंचमी के मौके पर बागेशवर बागनाथ मंदिर में जनेऊ संस्कार कर लौट रहे थे.
शुक्रवार देर शाम कांडा के पास हुडुमधार के पास भारी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो गया था. देर रात्रि तक मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब मार्ग जब मार्ग नहीं खुला तो अन्य मार्ग जो कि दो घंटे की अतिरिक्त दूरी तय करके कांडा रावतसेरा बांसपटान बेरीनाग मोटर मार्ग से घर लौटने का निर्णय लिया.
बताया जा रहा है कि सुरेश देउपा को राईआगर के पास पहुंचते ही देर रात अचानक सीने में तेज दर्द उठा तो परिजन उन्हें तुरंत सीएचसी बेरीनाग लेकर पहुंचे, जहां पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सुरेश देउपा मूल रूप से थल के पास पैतृक गांव तुड़तूड़िया है. वर्तमान में इनका परिवार बेरीनाग में निवास करता है. घटना के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया.
पढ़ें--