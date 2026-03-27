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उत्तरकाशी में फिर सड़क हादसा, कार खाई में गिरी, एक की मौके पर मौत

उत्तरकाशी: नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग पर मंजियाली के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई. मौके पर पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन से शव बाहर निकाला, फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए नौगांव अस्पताल भेज दिया है. वहीं, कार चालक की मौत पर गांव में मातम पसर गया है. पत्नी और बच्चों को रो-रोकर बुरा हाल है.

पत्नी और बच्चों को छोड़कर पुरोला जा रहा था कार चालक: जानकारी के मुताबिक, 27 मार्च को पुरोला जा रही एक अल्टो कार संख्या UK 07K 0243 मंजियाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि चालक विशन लाल अपनी पत्नी और बच्चों को बर्निगाड़ छोड़ कर पुरोला जा रहा था. जैसे वो नौगांव से दो किमी आगे मंजियाली के पास पहुंचा. वैसे ही उसकी कार अनियंत्रित होकर करीब डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी.

हादसे में कार चालक की मौत: इस हादसे में विशन लाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वो कार में अकेले ही सवार था. बताया जा रहा है कि वो पुरोला में मजदूरी का काम करता था. सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव पहुंचाया. जहां पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.