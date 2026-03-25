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विकासनगर-त्यूनी मार्ग पर टोंस नदी में गिरा पिकअप वाहन, चालक की गई जान

विकासनगर-हरिपुर-कोटी-इच्छाड़ी मोटर मार्ग पर लालढांग के पास हादसा, पिकअप वाहन टोंस नदी में गिरा, चालक की दर्दनाक मौत

Vikasnagar Pickup Accident
रेस्क्यू अभियान (फोटो सोर्स- SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 25, 2026 at 3:48 PM IST

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विकासनगर: हरिपुर-कोटी-इच्छाड़ी-त्यूनी मोटर मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां लालढांग के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नदी में समा गई. जिसमें वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल रेस्क्यू कर शव को सड़क तक लाया, फिर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया.

विकासनगर से परचून का सामान लेकर त्यूनी जा रहा था वाहन: जानकारी के मुताबिक, बीती देर शाम एक पिकअप वाहन संख्या UK 16 CA 2478 विकासनगर से परचून का सामान लेकर त्यूनी के लिए निकला था. तभी विकासनगर-हरिपुर-कोटी-इच्छाड़ी-त्यूनी मोटर मार्ग पर लालढांग के पास वाहन अनियंत्रित हो गया. जिससे वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे सीधे टोंस नदी में जा गिरा.

हादसे में वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई, लेकिन हादसे की सूचना बुधवार को मिली. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस और डाकपत्थर से एसडीआरएफ अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर रेस्क्यू उपकरणों के घटनास्थल के लिए रवाना हुए. जहां टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया. जिसके तहत टीम रस्सियों के सहारे खाई में उतरी.

Vikasnagar Pickup Accident
टोंस नदी में गिरा पिकअप वाहन (फोटो सोर्स- SDRF)

जहां नीचे जाकर वाहन में फंसे चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई चुकी थी. इसके बाद उसके शव को खाई से बाहर निकाला गया. फिर पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई के लिए शव पुलिस को सौंप दिया गया. बताया जा रहा है कि चालक रातभर वाहन में फंसा रहा. आशंका जताई जा रही है कि फंसे होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी जान गई हो.

Vikasnagar Pickup Accident
घटनास्थल पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम (फोटो सोर्स- SDRF)

पिकअप हादसे में मौत-

  • अजय भाटी पुत्र दिलेराम भाटी (उम्र 26 वर्ष), निवासी- अंबाड़ी, विकासनगर

कालसी थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि एक पिकअप वाहन मंगलवार को शाम के समय विकासनगर से त्यूनी जा रहा था. देर रात हरिपुर-कोटी-इच्छाड़ी मोटर मार्ग पर लालढांग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जिसकी सूचना बुधवार को कालसी थाने को मिली. इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू चलाकर घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव निकाला. अब शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

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