सतपुली के पास सड़क हादसा, पिकअप वाहन खाई में गिरा, ड्राइवर की मौके पर ही मौत

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक सतपुली के पास सोमवार को पिकअप वाहन बेकाबू होकर सड़क के नीचे जा गिरा. हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि वाहन आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर पौड़ी की ओर आ रहा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वाहन में केवल चालक ही सवार था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार पौड़ी जनपद के थाना सतपुली क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सतपुली क्षेत्र में होटल हिमालय के पास गुमखाल की ओर से आ रहा पिकअप वाहन (वाहन संख्या UP 13 CT 9549) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. राहगिरों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना सतपुली पुलिस और SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. टीम ने काफी मशक्कत के बाद खाई में गिरे वाहन तक पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया. रेस्क्यू के दौरान वाहन के अंदर से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान वाहन चालक के रूप में हुई.