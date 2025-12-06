ETV Bharat / state

द्वाराहाट में बड़ा हादसा, खाई में गिरा मैक्स वाहन, चालक की मौत

अल्मोड़ा: जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मैक्स वाहन गहरी खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई. जबकि वाहन में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब मैक्स वाहन यूके 01 टीए 1046 द्वाराहाट से नौबाड़ा की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन डूंगारखोला के पास पहुंचा, वह अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में जा गिरा.

स्थानीय लोगों ने खाई में वाहन गिरने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली द्वाराहाट से पुलिस टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. खाई की गहराई और दुर्घटनास्थल के दुर्गम होने के कारण राहत कार्य चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस टीम ने सभी घायलों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. वाहन में चार लोग सवार थे. वह सभी एक ही गांव डूंगारखोला, पोस्ट नौबाड़ा, राजस्व क्षेत्र जैतोली, तहसील द्वाराहाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे में वाहन चालक प्रयाग दत्त मिश्रा (50 वर्ष), पुत्र भवानी दत्त मिश्रा, वाहन से छिटककर लगभग 150 मीटर नीचे जा गिरे थे. जब तक उन्हें ऊपर लाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट पहुंचाया गया, तब तक चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घायलों में भगवती देवी (55 वर्ष) पत्नी किशन राम, पिंकी (28 वर्ष) पुत्री किशन राम और अमित पुरोहित (20 वर्ष) पुत्र भारत पुरोहित शामिल हैं. तीनों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट में किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि, डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में उनका उपचार कर रही है. दुर्घटना की सूचना के बाद अस्पताल में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीणों ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की.