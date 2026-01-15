अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौके पर ही मौत
अल्मोड़ा जिले में कार के खाई में गिरने का मामला सामने आया है. इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई.
अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के तल्ला सल्ट क्षेत्र में जिहाड़ और तराड़ी गांव के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. वाहन संख्या UK 20 TA 8080 आर्टिगा अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक चालक की शिनाख्त कुबेर सिंह के रूप में हुई: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चालक की शिनाख्त कुबेर सिंह (40 वर्ष) पुत्र भूपाल सिंह निवासी कमेटपानी बासोट के रूप में हुई है.
जिहाड़-तराड़ी मार्ग पर हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि कुबेर सिंह अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान जिहाड़-तराड़ी मार्ग पर अचानक वाहन से उनका संतुलन बिगड़ गया, जिससे कार सड़क से फिसलकर सीधे गहरी खाई में गिर गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना भतरौजखान पुलिस टीम, फायर स्टेशन रानीखेत और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुईं.
दुर्गम और खड़ी ढलान होने के कारण रेस्क्यू कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी. स्थानीय ग्रामीणों ने भी साहस दिखाते हुए राहत कार्य में सहयोग किया. पुलिस टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया.
क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया गया: रेस्क्यू के दौरान एहतियातन आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन में कोई अन्य व्यक्ति तो सवार नहीं था. स्थानीय लोगों से जानकारी लेने पर पुष्टि हुई कि वाहन में केवल चालक ही सवार थ.
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिजनों को घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है. इस घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में तेज रफ्तार से गाड़ी न जाए. इसके अलावा यातायात के नियमों को पालन करें, फिर भी कुछ लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते है और हादसों को शिकार होते है.
