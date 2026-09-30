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करनाल मार्केट कमेटी में ड्राइवर की मौत से हड़कंप, रिकॉर्ड रूम में मिला शव, सचिव पर परिजनों ने लगाए आरोप

करनाल मार्केट कमेटी में ड्राइवर की मौत से हड़कंप ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा के करनाल की नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बेसमेंट के रिकॉर्ड रूम में मंडी सचिव के ड्राइवर का शव मिला. मृतक की पहचान 50 वर्षीय रोहतास शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से चौचड़ा गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से मंगल कॉलोनी पार्ट-2 में अपने परिवार के साथ रह रहा था.