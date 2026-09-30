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करनाल मार्केट कमेटी में ड्राइवर की मौत से हड़कंप, रिकॉर्ड रूम में मिला शव, सचिव पर परिजनों ने लगाए आरोप

हरियाणा के करनाल की नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में ड्राइवक की मौत से हड़कंप मच गया.

Driver death at Karnal Market Committee office Police investigating
करनाल मार्केट कमेटी में ड्राइवर की मौत से हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
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करनाल : हरियाणा के करनाल की नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बेसमेंट के रिकॉर्ड रूम में मंडी सचिव के ड्राइवर का शव मिला. मृतक की पहचान 50 वर्षीय रोहतास शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से चौचड़ा गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से मंगल कॉलोनी पार्ट-2 में अपने परिवार के साथ रह रहा था.

मंगलवार से परिवार से नहीं हो पा रहा था संपर्क : परिजनों के मुताबिक मंगलवार से रोहतास से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था. परिवार लगातार उसके मोबाइल पर कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. बुधवार को मोबाइल की लोकेशन के आधार पर परिजन उसे तलाशते हुए नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे.

Driver death at Karnal Market Committee office Police investigating
मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

रिकॉर्ड रूम के दोनों दरवाजे अंदर से बंद : परिजनों का कहना है कि बेसमेंट स्थित रिकॉर्ड रूम के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे. दरवाजा खुलवाकर अंदर देखा गया तो रोहतास का शव पड़ा था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों ने मंडी सचिव पर लगाए प्रताड़ना के आरोप : रोहतास की पत्नी मीना ने मंडी सचिव पर पति को परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्नी के मुताबिक रोहतास करीब 25 से 27 वर्षों से ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था. उसे कई बार घर पर बताते हुए सुना गया कि ड्यूटी को लेकर मंडी सचिव की तरफ से उसे परेशान किया जा रहा है.

डबल ड्यूटी और बार-बार ड्यूटी बदलने का आरोप : परिजनों का आरोप है कि रोहतास की ड्यूटी अलग-अलग जगहों पर लगाई जाती थी और उससे डबल ड्यूटी भी करवाई जाती थी. पत्नी के मुताबिक लगातार ड्यूटी बदलने और अतिरिक्त काम दिए जाने से वह मानसिक रूप से परेशान था. दो दिन पहले भी ड्यूटी को लेकर रोहतास और मंडी सचिव के बीच कहासुनी हुई थी.

बीमारी के बावजूद काम को लेकर दबाव का दावा : मृतक की पत्नी ने बताया कि रोहतास को डायबिटीज़ था. इसके बावजूद वो काम को लेकर दबाव में था. परिजनों का कहना है कि रोहतास ने अपनी परेशानी परिवार के सदस्यों से साझा की थी. वहीं मृतक के साले मुकेश ने भी दावा किया कि दो दिन पहले फोन पर हुई बातचीत के दौरान रोहतास ने मंडी सचिव द्वारा परेशान किए जाने की बात कही थी.

स्टाफ भी सचिव से परेशान : मृतक के साले मुकेश का आरोप है कि मंडी का पूरा स्टाफ मंडी सचिव के रवैये से परेशान था. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों समेत घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच : सिटी थाना के जांच अधिकारी हिम्मत सिंह के मुताबिक मंगलवार से रोहतास का परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था. मोबाइल लोकेशन के आधार पर परिजन नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां रिकॉर्ड रूम में उसका शव मिला. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के आरोपों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई : मौके पर पहुंचे करनाल एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मार्केट कमेटी कार्यालय की बेसमेंट में एक कर्मचारी का शव मिला है. एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. एसडीएम के मुताबिक पुलिस जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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