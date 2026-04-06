हादसों का रविवार : हादसों में गई 8 जान, ड्राइवर ने महिलाओं को कुचला, ट्रक ने कार को मारी ठोकर
सरगुजा में रविवार का दिन हादसों के नाम रहा.अंबिकापुर में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हुई.वहीं दो गंभीर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 6, 2026 at 1:04 PM IST
सरगुजा : अंबिकापुर में बीता रविवार ब्लैड डे के तौर पर याद किया जाएगा.क्योंकि पिछले 12 घंटे में सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई. पहली घटना रविवार रात शाम 7:30 बजे हुई. जिसमें एक वाहन ने तीन महिलाओं को कुचल दिया और फिर खुद ट्रेलर में जाकर भिड़ गया. इस हादसे में चालक की हालत इतनी खराब थी कि उसे मृत समझकर अस्पताल भिजवाया गया था.लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उसे चेक किया तो वो जिंदा निकला.फिलहाल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है.
एक के बाद एक हादसे
इस हादसे से अभी शहर उबरा नहीं था कि मणिपुर थाना क्षेत्र में ही थाने के सामने पिकप ने ई रिक्शा को ठोकर मारी, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.वहीं तीसरी घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के सरगंवा में हुई.इस हादसे में एक ट्रक ने कार को ठोकर मारी. इस हादसे में कार में बैठे पति, पत्नी और बेटे की मौके पर मौत हो गई,वहीं कार चालक गंभीर है.
पहली घटना
अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. अंबिकापुर रायपुर नेशनल हाईवे 130 में शहर से लगे ग्राम भिठ्ठीकला में यह भीषण सड़क हादसा हुआ. अनियंत्रित स्कॉर्पियो चालक ने राहगीर महिलाओं को रौंदते हुए ट्रेलर में टक्कर मारी इस घटना में महिलाओं की मौत हो गई है,जबकि चालक अस्पताल में गंभीर है.
दूसरी घटना
मणिपुर थाने के सामने हुई जिसमे एक तेज रफ्तार पिकप वाहन ने ई रिक्शा को ठोकर मार दी जिससे ई रिक्शा में बैठे चालक समेत एक अन्य की मौत हो गई. घटना के बाद मणिपुर थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुचे और अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया.लेकिन अस्पताल में दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया.
तीसरी घटना
अंबिकापुर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. सुबह करीब 5 बजे गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकालो जंगल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार मानीमती , उनके पति कईलाराम और बेटे राहुल टोप्पो की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार चला रहे ड्राइवर सोनू केरकेट्टा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक दुप्पी चौरा राजापुर के निवासी थे. कार में सवार चारों लोग अंबिकापुर की ओर जा रहे थे, जबकि ट्रक प्रतापपुर की ओर से आ रहा था.
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