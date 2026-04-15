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कानपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर मौत, साथी मजदूर लापता

ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ( ETV Bharat )

कानपुर: नौबस्ता-दलनपुर मार्ग पर बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया. हादसा सेन पश्चिम पारा और नौबस्ता थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर उस समय हुआ जब चालक सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने की कोशिश कर रहा था. इस दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं उस पर सवार एक अन्य मजदूर गहरे पानी में लापता हो गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दलनपुर निवासी रामनाथ राजपूत (35) ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे. नौबस्ता बंबा के करीब अचानक सामने से आए एक वाहन को रास्ता देने के चक्कर में उन्होंने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया.