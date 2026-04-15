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कानपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर मौत, साथी मजदूर लापता

इस दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, एक अन्य मजदूर गहरे पानी में लापता हो गया.

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ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 7:12 PM IST

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कानपुर: नौबस्ता-दलनपुर मार्ग पर बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया. हादसा सेन पश्चिम पारा और नौबस्ता थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर उस समय हुआ जब चालक सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने की कोशिश कर रहा था.

इस दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं उस पर सवार एक अन्य मजदूर गहरे पानी में लापता हो गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दलनपुर निवासी रामनाथ राजपूत (35) ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे. नौबस्ता बंबा के करीब अचानक सामने से आए एक वाहन को रास्ता देने के चक्कर में उन्होंने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया.

ट्रैक्टर पलटते ही भारी इंजन रामनाथ के ऊपर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह कुचल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से इंजन को हटवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

हादसे के दौरान ट्रैक्टर पर बैठा मजदूर सीधे नहर में जा गिरा. पुलिस और गोताखोरों की मदद से 5 किलोमीटर के दायरे में छानबीन की है. पानी का बहाव तेज होने के कारण लापता युवक को ढूंढ़ने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अभी फिलहाल युवक नहीं मिला है.

सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है और लापता युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.

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