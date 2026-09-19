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DTC Bus Strike: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन संकट! 6,631 बसों के लिए महज 3,908 स्थायी ड्राइवर, निजी चालकों की हड़ताल ने खोली व्यवस्था की पोल

दिल्ली में निजी बस ऑपरेटरों के चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का एक बड़ा संकट सामने आया. रिपोर्ट- धनंजय वर्मा

DTC का 'चक्का जाम'!
DTC का 'चक्का जाम'! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 5:57 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 6:29 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 6,631 बसों के विशाल बेड़े को संभालने के लिए महज 3,908 स्थायी सरकारी ड्राइवरों की उपलब्धता ने राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है. निजी ऑपरेटरों के चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच यह कड़वा सच सामने आया है कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के पास 4,314 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) चालकों को मिलाकर भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिसके कारण चाहकर भी सभी बसों को सड़कों पर उतारना नामुमकिन हो गया है. सरकारी और संविदा चालकों के इस भारी अंतर ने न सिर्फ प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है, बल्कि लाखों दैनिक यात्रियों को एक गंभीर और बेकाबू होते परिवहन संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है.

परिवहन व्यवस्था के अनुसार, एक बस के संचालन के लिए औसतन 2.5 चालकों की आवश्यकता मानी जाती है. इस हिसाब से 6,631 बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए करीब 16,577 चालकों की जरूरत है. ऐसे में सिर्फ 3,908 स्थायी चालकों के भरोसे पूरी बस सेवा संचालित करना संभव नहीं है. संविदा चालकों को जोड़ने के बाद भी उपलब्ध चालक संख्या करीब 8,222 ही बैठती है. यही वजह है कि निजी बस ऑपरेटरों के चालकों की हड़ताल ने दिल्ली की बस परिवहन व्यवस्था पर इतना व्यापक असर डाला है.

दिल्ली में ड्राइवर संकट: देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

मेट्रो में यात्रियों के रिकॉर्ड संख्या बढ़ी

दिल्ली में चालकों की हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में बसें डिपो में खड़ी हैं. यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेट्रो, ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य निजी परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ओर से जारी अधिकारी के आंकड़ों के अनुसार, 17 सितंबर को मेट्रो में 82 लाख 44 हजार से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का एक दिन में सबसे अधिक यात्री का रिकार्ड है. सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि बसों के विकल्प के तौर पर उपलब्ध साधनों में उन्हें अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है.

महिला यात्री अनीता ने बताया कि वह उत्तम नगर से झंडेवालान नौकरी करने के लिए आती जाती हैं. बस हड़ताल के चलते उन्हें रोज 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. वहीं, यात्री सुनील ने बताया कि वह साकेत में रहते हैं और झंडेवालान में प्राइवेट जॉब करते हैं. बस हड़ताल के चलते काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बस नहीं मिल रही है. ऐसे में मजबूरी में मेट्रो से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य माध्यम से ज्यादा किराया देकर आना जाना पड़ रहा है.

क्या हैं DTC कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
क्या हैं DTC कर्मचारियों की प्रमुख मांगें (ETV Bharat)

डीटीसी ने उतारे अपने चालक, फिर भी राहत नहीं

बस हड़ताल से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए डीटीसी ने शुक्रवार से ही अपने उपलब्ध चालकों के जरिए बसों को सड़क पर उतारना शुरू कर दिया हैं. हालांकि, निजी बस चालकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है. विरोध के बीच डीटीसी की ओर से भेजे गए चालकों ने कुछ बसों को डिपो से बाहर निकालकर सड़क किनारे खड़ा कर दिया. हालांकि, बहुत कम बसें सड़क पर उतर पायी हैं. शुक्रवार को कई जगह पर अस्थाई चालकों और प्राइवेट चालकों के बीच झड़प की भी बातें सामने आई. इसके साथ ही कुछ जगह पर बस पर पत्थराव की भी खबर आई. इस संबंध में डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का कहना है कि बसों पर पथराव गलत है जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

डीटीसी बस हड़ताल के गणित पर एक नजर
डीटीसी बस हड़ताल के गणित पर एक नजर (ETV Bharat)

6,631 बसों के लिए 16,577 चालकों की जरूरत

डीटीसी अधिकारियों से प्राप्त डाटा के अनुसार, दिल्ली में कुल 6,631 बसें हैं. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी का कहना है कि

''एक बस के लिए औसतन 2.5 चालकों की आवश्यकता होती है. इस हिसाब से बसों के संचालन के लिए करीब 16,577 चालक चाहिए. डीटीसी के पास स्थायी व संविदा चालकों को जोड़ने के बावजूद आवश्यक संख्या में चालक उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में निजी ऑपरेटरों से जुड़े चालकों की हड़ताल की स्थिति में पूरी बस व्यवस्था को सामान्य स्तर पर चलाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो जाता है.''

बता दें कि यह आंकड़ा राजधानी की बस परिवहन व्यवस्था में लंबे समय से मौजूद मानव संसाधन से जुड़े सवाल को भी सामने लाता है. एक ओर दिल्ली में हजारों बसें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी ओर उनके संचालन के लिए आवश्यक चालक संख्या में बड़ा अंतर दिखाई देता है.

15 सितंबर से शुरू हुआ विरोध, पांचवे दिन भी जारी हड़ताल

दिल्ली में मौजूदा बस संकट की शुरुआत 15 सितंबर से हुई. शुरुआती तौर पर बुराड़ी डिपो पर बस चालकों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. प्रदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों की लंबित मांगों और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों को सरकार तथा प्रबंधन के सामने रखना था. हालांकि, चालकों व कर्मचारियों के बीच लंबे समय से मौजूद असंतोष के चलते यह विरोध महज एक दिन तक सीमित नहीं रहा. धीरे-धीरे अन्य डिपो के चालक भी इससे जुड़ते चले गए. विरोध प्रदर्शन ने व्यापक रूप ले लिया. इसके बाद यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गया है. कर्मचारियों का कहना है कि वेतन बढ़ाने की मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

निजी चालकों की हड़ताल
निजी चालकों की हड़ताल (ETV Bharat)
  • 15 सितंबर- बुराड़ी से शुरू हुआ विरोध: हड़ताल के पहले दिन यानी 15 सितंबर को इसका असर अपेक्षाकृत सीमित दिखाई दिया. विरोध मुख्य रूप से बुराड़ी व उसके आसपास के कुछ डिपो तक केंद्रित था. इस दौरान कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया. हालांकि, इसी दौरान दूसरे डिपो के चालक व कर्मचारी भी आंदोलन के समर्थन में एकजुट होने लगे. पहले दिन की गतिविधियों से यह संकेत मिलने लगा था कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकला तो विरोध का दायरा बढ़ सकता है. अगले दिन स्थिति तेजी से बदल गई.
  • 16 सितंबर को कई जगह विरोध उग्र हुआ: हड़ताल के दूसरे दिन, यानी 16 सितंबर को स्थिति अधिक गंभीर हो गई. हड़ताल का समर्थन कर रहे चालकों और कर्मचारियों ने उन चालकों का विरोध किया जो बसों को डिपो से बाहर निकालकर संचालन करने का प्रयास कर रहे थे. आरोप है कि कई जगह ऐसे चालकों को रोकने की कोशिश की गई. सड़क पर बस चलाने वाले कुछ चालकों के साथ मारपीट, अभद्रता और बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आईं. एक मामले में सड़क पर बस चला रहे चालक के चेहरे पर कथित तौर पर स्याही पोत दी गई. इसके अलावा, कुछ स्थानों पर बसों के शीशे तोड़े जाने और तोड़फोड़ की घटनाओं की भी जानकारी सामने आई. इन घटनाओं का सीधा असर बस संचालन पर पड़ा. जिन चालकों को बसें लेकर सड़क पर निकलना था, उनके बीच भी सुरक्षा को लेकर आशंका पैदा हुई. इसके परिणामस्वरूप बसों को डिपो से बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और बस संचालन लगभग ठप होने लगा.
  • 17 सितंबर को पूरी दिल्ली में चक्का जाम: 17 सितंबर को हड़ताल ने पूरी तरह व्यापक रूप ले लिया. दिल्ली के लगभग सभी बस डिपो में बस संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा. यात्रियों को अचानक परिवहन के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ा. खासकर वे यात्री जो रोजाना बस से काम, दफ्तर, बाजार या अन्य स्थानों पर जाते हैं, उन्हें अधिक किराया देकर ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सी का सहारा लेना पड़ा.

बस डिपो से बाहर निकालने पर मिलीभगत का आरोप

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बसों को डिपो से बाहर निकालकर सड़क किनारे खड़ा करने को लेकर डीटीसी व निजी बस ऑपरेटरों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि यदि ड्यूटी पर लगी बस डिपो से बाहर नहीं निकलती है तो संबंधित ऑपरेटर या डीटीसी पर जुर्माना लगाया जाता है. यूनियन के अनुसार, यह जुर्माना प्रति बस करीब 3,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है. ललित चौधरी का आरोप है कि जुर्माने से बचने के लिए बसों को डिपो से बाहर निकालकर सड़क किनारे खड़ा किया जा रहा है. बहुत कम बसें सड़कों पर चल पर रही हैं.

सरकार और यूनियन के बीच हुई बैठक विफल

हड़ताल के समाधान के लिए डीटीसी मुख्यालय में 17 सितंबर को परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी हुई. इसमें हड़ताल कर रहे कर्मचारियों और यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे.

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार, बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि निजी ऑपरेटरों द्वारा नियुक्त चालक डीटीसी के सीधे कर्मचारी नहीं हैं. इसलिए उनके वेतन में वृद्धि सीधे डीटीसी या सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है. कर्मचारियों के मुताबिक, बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने अन्य मांगों को नियमों के अनुरूप पूरा कराने व भुगतान संबंधी समस्याओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था. यूनियन का कहना है कि जब तक कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग का समाधान नहीं होता, तब तक हड़ताल समाप्त करने को लेकर सहमति बनना मुश्किल है.

क्या हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग है कि मौजूदा न्यूनतम दिहाड़ी 862 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिदिन की जाए. कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम इन-हैंड वेतन करीब 45,000 रुपये करने की मांग भी रखी गई है.
  • संविदा चालकों व परिचालकों को सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की मांग की गई है. यूनियन का तर्क है कि काम की प्रकृति समान होने के बावजूद सेवा शर्तों और सुविधाओं में अंतर है.
  • चालकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की भी मांग की गई है. कर्मचारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में चालक व उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है. इसलिए सभी चालकों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए.
  • बस में दुर्घटना, स्क्रैच या अन्य नुकसान की स्थिति में चालक के वेतन से जुर्माना अथवा राशि काटे जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है. कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी कटौतियों का स्पष्ट और पारदर्शी नियम होना चाहिए.
  • कर्मचारियों ने अतिरिक्त समय काम करने पर पारदर्शी ओवरटाइम भुगतान, मेडिकल कवर व सालाना बोनस लागू करने की मांग भी की है.

चालक संकट ने बढ़ाई बस हड़ताल की गंभीरता

बता दें कि दिल्ली में मौजूदा संकट सिर्फ हड़ताल का मामला नहीं है. इसने बसों की संख्या और उपलब्ध मानव संसाधन के बीच संतुलन के सवाल को भी सामने ला दिया है. 6,631 बसों के मुकाबले 3,908 स्थायी चालक और 4,314 संविदा चालक होने का आंकड़ा बताता है कि डीटीसी के पास बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए पर्याप्त चालक उपलब्ध नहीं हैं. यही वजह है कि निजी ऑपरेटरों के चालकों की हड़ताल के दौरान डीटीसी के लिए अपनी पूरी बस सेवा को वैकल्पिक चालक व्यवस्था के जरिए सामान्य करना आसान नहीं है.

फिलहाल दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती हड़ताल समाप्त कराने के साथ-साथ यात्रियों के लिए तत्काल वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था बनाए रखना है. दूसरी ओर कर्मचारियों की मांगों व निजी ऑपरेटरों की जिम्मेदारियों के बीच समाधान निकालना भी जरूरी है. जब तक इन दोनों स्तरों पर समाधान नहीं होता, तब तक बसों के संचालन में आई रुकावट का सीधा असर दिल्ली की रोजमर्रा की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और लाखों यात्रियों पर पड़ता रहेगा.

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Last Updated : September 19, 2026 at 6:29 PM IST

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