रतनगढ़ : नेशनल हाईवे 11 पर बस से टक्कर के बाद कार में लगी आग, चालक जिंदा जला
टक्कर के बाद कार ने तीव्र आग पकड़ी. कोई भी चालक की मदद के लिए कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.
Published : November 21, 2025 at 3:07 PM IST
चूरू: जिले के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर भीषण सड़क हादसे में युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. बस की टक्कर से कार में आग लग गई और कार चालक युवक जिंदा जल गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया. सूचना पर रतनगढ़ थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचा और हादसे की जानकारी ली. मृतक रतनगढ़ निवासी था.
रतनगढ़ थानाधिकारी गौरव खिडिया ने बताया कि निजी बस फतेहपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी. रतनगढ़ निवासी ओमप्रकाश सोनी (22) शहर से कार से फतेहपुर की तरफ जा रहा था. नेशनल हाईवे नंबर 11 पर टोल से पहले पेट्रोल पंप के पास कार और बस में भिड़ंत हो गई. घटना के बाद कार में आग लग गई. उसमें सवार ओमप्रकाश की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर भीड़ हो गई.
जबरदस्त थी टक्कर: हादसे की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार ने तीव्र आग पकड़ी. कोई भी चालक की मदद के लिए कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. नगरपालिका की दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार चालक की जिंदा जलने से मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव रतनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.