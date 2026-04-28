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गुरुग्राम में CNG ऑटो में लगी आग, लपटों की विनाशलीला में जिंदा जला ड्राइवर

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के राजीव चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलता हुआ सीएनजी ऑटो अचानक आग की लपटों में घिर गया.आग इतनी भयंकर थी कि ऑटो चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वो ऑटो के अंदर ही जिंदा जल गया.

ऑटो में लगी आग : राहगीरों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. पुलिस को ड्राइवर सीट पर जली हालत में चालक मिला जिसे बाहर निकाला गया और उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया. डॉक्टर ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि अभी तक चालक की पहचान नहीं हो पाई है.

आग लगने के बाद ऑटो का हाल (ETV Bharat)

आग की लपटों ने ऑटो को घेरा : वहीं, इस घटना के कारण दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर जाम भी लग गया. जानकारी के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है. सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि ऑटो मालिक के आने के बाद ही मृतक की पहचान स्पष्ट हो पाएगी. बताया जा रहा है कि जब ऑटो राजीव चौक के पास से दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर गुजर रहा था तो अचानक ऑटो से धुआं उठने लगा और चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऑटो को आग की लपटों ने घेर लिया. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ ही चालक को जली अवस्था में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ऑटो के चेसिस नंबर के आधार पर ऑटो की पहचान कर ऑटो मालिक से संपर्क कर लिया है.