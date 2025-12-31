ETV Bharat / state

पलभर में आग का गोला बनी गाड़ी, चालक जिंदा जला

डीडवाना-कुचामन : जिले के रताऊ-सींवा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास मंगलवार देर रात को दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, जो कुछ ही पलों में भयंकर लपटों में बदल गई. लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी. वहीं, कार में सवार चालक की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई.

लाडनूं सीओ जितेंद्र चारण ने बताया कि मृतक की पहचान जेठाराम निवासी रताऊ के रूप में हुई है. पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक (FSL) टीम को मौके पर बुलाया. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा. फॉरेंसिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी.