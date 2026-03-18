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बड़ा हादसा : सांचौर में इथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर जिंदा जला

जैसलमेर-जामनगर NH-68 पर इथेनॉल से भरा टैंकर पलटने के बाद आग लग गई. चालक जिंदा जल गया, साथ बैठे भाई ने कूदकर जान बचाई.

Fire in Ethanol-Filled Tanker in Sanchore
सांचौर में इथेनॉल भरे टैंकर में आग (ETV Bharat Sanchore)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 6:27 PM IST

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सांचौर (जालोर): जिले में जैसलमेर-जामनगर नेशनल हाईवे (NH-68) पर बुधवार दोपहर भीषण हादसा हो गया, जब एथेनॉल से भरे टैंकर में पलटने के बाद आग लग गई. हादसा दोपहर करीब 2 बजे सिंवाड़ा ओवरब्रिज के पास हुआ, जहां टैंकर पलटते ही आग लग गई और देखते ही देखते सड़क पर करीब 200 मीटर तक लपटें फैल गईं. हादसे में आग की चपेट में आने से टैंकर चालक जिंदा जल गया. उसके साथ मौजूद उसका भाई समय रहते टैंकर से कूदकर जान बचाने में सफल रहा. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

चितलवाना थाने के एएसआई मोहनलाल ने बताया कि गुजरात नंबर (GJ-12-BZ-9820) का टैंकर बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रहा था. सिंवाड़ा ओवरब्रिज पर संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलटा. उसमें भरे एथेनॉल ने तुरंत आग पकड़ ली. आग तेजी से फैल गई. हादसे के बाद मौके पर भीड़ हो गई. टैंकर चालक बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के मोखावा निवासी सुखराम (34) पुत्र देदाराम मेघवाल की मौत हो गई. वहीं, सुखराम के बुआ के बेटे नरसीराम (26) पुत्र जोधाराम मेघवाल ने समय रहते टैंकर से कूदकर जान बचा ली. घायल नरसीराम को तुरंत सिंवाड़ा अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया.

सांचौर में इथेनॉल से भरे टैंकर में आग (ETV Bharat Sanchore (Jalore))

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टैंकर में इथेनॉल भरा था: घटना की सूचना पर सांचौर एसडीएम प्रमोद कुमार और सिंवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. हालात का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए हाईवे पर यातायात को कुछ समय रोक दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर में इथेनॉल भरा हुआ था, जो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैल गई. टैंकर जामनगर की मुरलीधर कंपनी का बताया जा रहा था. यह पंजाब के भटिंडा से गुजरात के कांडला जा रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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TANKER FIRE IN SANCHORE
COMPANION SAVED HIS LIFE BY JUMPING
जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे
DRIVER BURNED ALIVE IN TANKER FIRE

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