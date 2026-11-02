12 नवंबर से ड्राइवर संघ का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, जरूरी सामान समेत कई व्यवस्था हो सकती है प्रभावित
मांगें पूरी नहीं होने पर बस्तर की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक..! जरूरी सामानों का परिवहन हो सकता है प्रभावित, संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 3:54 PM IST
बस्तर: अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद अब ड्राइवर संघ हड़ताल करने जा रहा है. 12 नवंबर से छत्तीसगढ़ में सभी ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन पर जा रहे हैं. आंदोलन की तैयारी बस्तर में जोरों से चल रही है. रविवार को आयोजित बैठक में ड्राइवर संघ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है.
इससे बस्तर में भी परेशानी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं. संयुक्त ड्राइवर संघ के हड़ताल से राशन वितरण प्रणाली, सब्जी मार्केट, पेट्रोल डीजल परिवहन, खनिज संपदा परिवहन, यात्री बसों का संचालन, शासकीय वाहन से कार्यालय पहुंचने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे.
रायपुर में हुई बैठक में फैसला
लोकल ड्राइवर संघ के संभागीय अध्यक्ष दुर्जनराम नाग ने बताया कि बीते दिनों ड्राइवर संघ ने ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर, ड्राइवर एक दिवस जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की थी. इस पर शासन-प्रशासन की ओर से मांगें पूरी होने का आश्वासन मिला जिसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई. लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ.
जिसके चलते राजधानी रायपुर में जॉइंट कमेटी के तहत 33 जिलों के सभी ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की. यह निर्णय लिया गया है कि यदि समय पर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 12 नंवबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे.
भारतदेश के तीन संतान ड्राइवर, फौजी और किसान कहा जाता है. लेकिन ड्राइवर को कई तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है. शासन प्रशासन ड्राइवरों को अनदेखा कर रहा है. उन्हें ना सोने की सुविधा है. ना खुद को सुरक्षित रखने करने की सुविधा है. डीजल चोरी व अन्य झूठे मामलों में फंसाकर मारपीट किया जाता है.- दुर्जनराम नाग, संभागीय अध्यक्ष
दिल्ली के जंतर-मंतर तक हो चुका प्रदर्शन
ड्राइवर संघ का कहना है कि सड़कों में एक्सीडेंट होने पर बिना सत्य जाने ड्राइवर को दोषी ठहराकर मारपीट की जाती है. रास्तों में गुंडों के मारपीट करने का भी मामला सामने आता है. ऐसे मामले शासन प्रशासन के संज्ञान में हैं. इन मामलों को लेकर जंतर मंतर में भी भारत के 28 राज्यों के चालकों ने आंदोलन किया था. लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. इसीलिए एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लेना चाह रहे हैं.
एक्सीडेंट होने पर ना शासन प्रशासन से पैसा मिलता है और ना ही गाड़ियों के मालिकों से पैसा मिलता है.- जोगेश्वर पांडेय, जिला अध्यक्ष
समय पर वेतन नहीं मिलता है. गाड़ी लोड करने में दिक्कतें होती है. एक्सीडेंट होने पर किसकी गलती है यह जाने बगैर मारपीट की जाती है. ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है.- बोदाराम कश्यप, सदस्य, ड्राइवर संघ
गरीब ड्राइवर हैं, घटना होने पर मुआवजा मिले- जिला महासचिव
जिला महासचिव नलसिंग नाग का कहना है कि अपनी मांगों को और 12 नवंबर के आंदोलन को लेकर जिला कलेक्टर, एसपी बस्तर, परिवहन विभाग, लोकल परिवहन संघ, ट्रांसपोर्टर, सहित सभी लोगो को पत्राचार किया गया है. नलसिंग का कहना है कि लगभग सभी ड्राइवर गरीब हैं. किसी कारणवश उनकी मौत होने पर ना प्रशासन सहयोग करता है और ना ही गाड़ी मालिक सहयोग करते हैं.
आम नागरिक को परेशानी होने पर वे आंदोलन करते हैं और उन्हें प्रशासन सहयोग करता है. ड्राइवर संघ की भी मांग है कि घटना दुर्घटनाओं में उन्हें भी घायल अथवा मृत्यु होने पर उचित मुआवजा राशि प्रदान किया जाए.
'24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, परेशानी होती है'
बीजापुर में बस पलटने के मामले पर संभागीय अध्यक्ष का कहना है कि ड्राइवर रात-दिन गाड़ियां चलाते हैं. कई बार 24 घंटा भी गाड़ी चलाना पड़ता है. गाड़ी मालिक उनसे काम लेते हैं. ड्राइवर की कोई समय सीमा तय नहीं है. जिसके कारण ड्राइवर रात में थका महसूस करता है. और घटनाएं भी होती है. इसीलिए शासन प्रशासन केवल 8 घंटा ही ड्यूटी करवाए.