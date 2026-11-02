ETV Bharat / state

12 नवंबर से ड्राइवर संघ का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, जरूरी सामान समेत कई व्यवस्था हो सकती है प्रभावित

12 नवंबर से ड्राइवर संघ का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद अब ड्राइवर संघ हड़ताल करने जा रहा है. 12 नवंबर से छत्तीसगढ़ में सभी ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन पर जा रहे हैं. आंदोलन की तैयारी बस्तर में जोरों से चल रही है. रविवार को आयोजित बैठक में ड्राइवर संघ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है.

इससे बस्तर में भी परेशानी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं. संयुक्त ड्राइवर संघ के हड़ताल से राशन वितरण प्रणाली, सब्जी मार्केट, पेट्रोल डीजल परिवहन, खनिज संपदा परिवहन, यात्री बसों का संचालन, शासकीय वाहन से कार्यालय पहुंचने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे.