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लखनऊ में खाकी पर हमला: शहीद पथ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और चालक के बीच मारपीट

वाहन चालक ने बीच सड़क पर पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी.

लखनऊ में खाकी वर्दी पर हमला
लखनऊ में खाकी वर्दी पर हमला (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:24 PM IST

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लखनऊ: राजधानी की सबसे व्यस्ततम सड़क "शहीद पथ" से सोमवार देर रात कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक वारदात सामने आई. शहीद पथ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा चेकिंग के दौरान गाड़ी रुकवाना उस वक्त भारी पड़ गया, जब एक वाहन चालक ने बीच सड़क पर पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी. ​घटना के दौरान शहीद पथ पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शहीद पथ पर यातायात व्यवस्था संभालने और चेकिंग के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया. गाड़ी रुकते ही चालक पुलिसकर्मी से बहस करने लगा. दोनों में ​कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि आपा खो चुके चालक ने सिपाही को धक्का दे दिया और मारपीट शुरू कर दी.

हाथापाई के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई. बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देख आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया. इस दौरान मौका देख कर आरोपी चालक फरार हो गया.

​मामले के संबंध में सरोजनीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि शहीद पथ पर हुई इस घटना की जानकारी अब तक आधिकारिक रूप से थाने नहीं पहुंची है और न ही फिलहाल किसी पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायतप्राप्त हुई है. पीड़िता या संबंधित ट्रैफिक पुलिस विभाग से तहरीर मिलते ही मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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ATTACK ON KHAKI UNIFORM IN LUCKNOW
TRAFFIC POLICE ASSAULTED IN LUCKNOW
TRAFFIC POLICE
ATTACK ON POLICE IN LUCKNOW

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