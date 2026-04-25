चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार से कुचलकर दो लोगों को मारने के आरोपी चालक आशीष बच्चास को जमानत मिली
एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
Published : April 25, 2026 at 7:31 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्त 2025 में चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार से कुचलकर दो लोगों को मारने के आरोपी चालक आशीष बच्चास को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने आशीष को 50 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आशीष को कोर्ट की अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जाने को कहा है. इसके साथ ही वो किसी भी गवाह को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. कोर्ट ने आशीष को निर्देश दिया कि वो जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर दे और अपना मोबाइल हमेशा चालू स्थिति में रखे.
घटना 10 अगस्त 2025 की है. 10 अगस्त 2025 की सुबह सफेद रंग की तेज रफ्तार थार ने फुटपाथ पर चल रहे दो राहगीरों को कुचल दिया था. थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो दोनों राहगीरों को कुछ दूर तक घसीटता चला गया. हादसे के बाद गाड़ी का आगे का एक पहिया भी निकल गया.
हादसे के बाद आशीष को मौके पर ही गिऱफ्तार कर लिया गया था. पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि उसकी आंख लग गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ. इस घटना में एक राहगीर ही मौके पर ही मौत हो गई थी.
पुलिस ने थार से शराब की बोतल भी बरामद की थी. आरोपी आशीष पूर्वी दिल्ली का रहनेवाला है और वो घटना के दिन धौला कुआं से घर लौट रहा था. थार आशीष की नहीं थी बल्कि उसके गाजियाबाद के रहने वाले उसके दोस्त अंकित की थी.
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