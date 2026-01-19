ETV Bharat / state

कैसे चिट्टा मुक्त बनेगा हिमाचल? शिमला आर्मी कमांड एरिया के पास हेरोइन के साथ ड्राइवर गिरफ्तार

शिमला: एक ओर चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में आए दिन कैंपेन चला रही है. इसके बावजूद चिट्टा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. राजधानी में शिमला में आर्मी कमांड एरिया के पास चिट्टा तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

आर्मी कमांड एरिया के पास चिट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के बीच शिमला में पुलिस ने 10 ग्राम से अधिक चिट्टे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. शिमला सदर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले के अनुसार, रात के वक्त पुलिस की टीम गश्त पर थी. इस दौरान पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि डीसी ऑफिस के पास आर्मी कमांड एरिया में सेंट थॉमस स्कूल के नीचे संपर्क सड़क पर एक व्यक्ति सफेद कार में बैठकर स्थानीय लोगों को चिट्टा बेच रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां बताई गई कार HP86-3392 खड़ी मिली.