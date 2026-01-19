कैसे चिट्टा मुक्त बनेगा हिमाचल? शिमला आर्मी कमांड एरिया के पास हेरोइन के साथ ड्राइवर गिरफ्तार
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू होने के बावजूद प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन चिट्टा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 7:46 PM IST
शिमला: एक ओर चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में आए दिन कैंपेन चला रही है. इसके बावजूद चिट्टा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. राजधानी में शिमला में आर्मी कमांड एरिया के पास चिट्टा तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है.
आर्मी कमांड एरिया के पास चिट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के बीच शिमला में पुलिस ने 10 ग्राम से अधिक चिट्टे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. शिमला सदर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले के अनुसार, रात के वक्त पुलिस की टीम गश्त पर थी. इस दौरान पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि डीसी ऑफिस के पास आर्मी कमांड एरिया में सेंट थॉमस स्कूल के नीचे संपर्क सड़क पर एक व्यक्ति सफेद कार में बैठकर स्थानीय लोगों को चिट्टा बेच रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां बताई गई कार HP86-3392 खड़ी मिली.
शिमला में कार में बैठ कर नशा तस्करी
कार की तलाशी लेने पर उसमें बैठे व्यक्ति के कब्जे से 10.660 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी की पहचान हमीरपुर के भोरंज निवासी तुषार चंदर (उम्र- 31 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी वर्तमान में आर्मी फायर सर्विस, कमांड एरिया शिमला में ड्राइवर के पद पर तैनात है. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस
एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "नशे के खिलाफ अभियान में किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा. आरोपी कार ड्राइवर को एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. आरोपी से यह पता लगाया जा रहा है कि वह चिट्टे की खेप कहां से ला रहा है. वह कब से किन लोगों के साथ मिलकर नशा तस्करी कर रहा है."
ये भी पढ़ें: सोलन में 6 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार, आरोपियों में युवती भी शामिल
ये भी पढ़ें: 2 किलो से ज्यादा चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी कुल्लू पुलिस