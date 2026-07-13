नूंह में थार ने ट्रैक्टर को खींचा, वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर अरेस्ट, आरोपियों ने मांगी माफी
हरियाणा के नूंह में एक थार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट के मामले में दोनों ड्राइवरों को अरेस्ट किया गया है.
Published : July 13, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 10:48 PM IST
नूंह : सोशल मीडिया पर वायरल हुए थार गाड़ी और ट्रैक्टर के खतरनाक स्टंट मामले में नूंह पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है. साथ ही दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान थार ड्राइवर अनवर पुत्र अब्दुल हफीज निवासी हसनपुर बिलोंडा और ट्रैक्टर चालक शाहिद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गांव अगोंन के रूप में हुई है.
ट्रैक्टर-थार में ज़ोर आज़माइश : ये मामला फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव अगोंन का है, जहां कुछ युवकों ने थार और ट्रैक्टर की ताकत आजमाने के लिए दोनों वाहनों को रस्सी से बांधकर सार्वजनिक सड़क पर खींचतान का खतरनाक स्टंट किया था. इस दौरान बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. मामले का संज्ञान लेते हुए नूंह पुलिस ने जांच शुरू की और वायरल वीडियो के आधार पर दोनों वाहनों और उनके ड्राइवरों की पहचान कर ली. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थार और ट्रैक्टर को बरामद कर जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की है.
स्टंट के लिए मांगी माफी : गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्टंट के लिए माफी मांगी है. वीडियो में अनवर और शाहिद ने स्वीकार किया कि उन्होंने जो स्टंट किया, वह गलत था और इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता था. दोनों ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के खतरनाक स्टंट ना करें और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में ना डाले. नूंह पुलिस ने भी लोगों, विशेषकर युवाओं से सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के खतरनाक स्टंट से बचने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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