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गर्मियों में पानी की टैंकरों की निगरानी के लिए बनेगा ड्राइवर ऐप

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के हर घर तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.
सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 6:46 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में भीषण गर्मी के दस्तक देते ही जल प्रबंधन को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के हर घर तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. इस दौरान उन्होंने टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए तकनीक के इस्तेमाल और गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए कड़े नियमों का निर्देश दिया.

तकनीक से रुकेगी पानी की चोरी
बैठक में मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक विशेष 'ड्राइवर ऐप' विकसित करने का निर्देश दिया. इस ऐप के माध्यम से पानी के टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी और पानी कहाँ पहुँचा, इसका डिजिटल प्रमाण दर्ज करना होगा. वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के पास 1,200 टैंकरों का बेड़ा है, जबकि 100 अतिरिक्त टैंकरों को बैकअप के तौर पर तैयार रखा गया है.

बोरवेल के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लेते हुए कहा कि अब बोरवेल के लिए एनओसी तभी मिलेगी, जब परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसे अनिवार्य शर्त के रूप में नीति में शामिल करें. इसके साथ ही, सरकारी भवनों में लगे हार्वेस्टिंग सिस्टमों का हर साल फरवरी से अप्रैल के बीच अनिवार्य निरीक्षण किया जाएगा.

जलापूर्ति क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जल आपूर्ति क्षमता में सुधार किया है. भूजल स्रोतों से 1314 एमजीडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया गया है. दक्षिण दिल्ली में 430 छोटे ट्यूबवेल और पल्ला क्षेत्र में 60 उच्च क्षमता वाले ट्यूबवेल चालू किए गए हैं. बवाना में 2 एमजीडी क्षमता का रिसाइक्लिंग प्लांट जल्द शुरू होगा. मुख्यमंत्री ने द्वारका स्थित 50 एमजीडी के दूसरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द चालू करने के निर्देश दिए हैं.

'नीरा' सिखाएगी पानी बचाना
जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार 'कैच द रेन' अभियान को और तेज करेगी. इसके लिए रेडियो जिंगल्स और 'नीरा' (मैस्कॉट) के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा. साथ ही, ट्रीटेड वाटर (साफ किए गए अपशिष्ट जल) के पुन: उपयोग के लिए भी एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है.

बैठक में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और जल बोर्ड के आला अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डार्क जोन वाले इलाकों में नए प्लांट लगाने के लिए जमीन की पहचान का काम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए.

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