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रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसाः दो ट्रेलर की टक्कर में चालक और खलासी की मौत

रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

रामगढ़: रांची-रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर चुट्टूपालू घाटी में रविवार सुबह दो ट्रेलर्स के बीच हुई भीषण टक्कर में चालक अजय पाल और उनके उपचालक की मौत हो गई.

ये हादसा इतना भयावह था कि पीछे से आ रहे इंगोट (धातु की सिल्लियां) लदे ट्रेलर का केबिन आगे चल रहे ट्रेलर के पिछले हिस्से में बुरी तरह घुस गया. दोनों वाहनों के बीच केबिन इस कदर फंस गया कि चालक और उपचालक अंदर ही बुरी तरह दब गए. तीन घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गैस कटर से ट्रेलर का केबिन काटकर दोनों को बाहर निकाला गया और उन्हें तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. रामगढ़ थाना प्रभारी गजेंद्र पांडेय ने दोनों की मौत की पुष्टि की है.