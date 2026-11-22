रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसाः दो ट्रेलर की टक्कर में चालक और खलासी की मौत
रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी है.
Published : November 22, 2026 at 4:19 PM IST
रामगढ़: रांची-रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर चुट्टूपालू घाटी में रविवार सुबह दो ट्रेलर्स के बीच हुई भीषण टक्कर में चालक अजय पाल और उनके उपचालक की मौत हो गई.
ये हादसा इतना भयावह था कि पीछे से आ रहे इंगोट (धातु की सिल्लियां) लदे ट्रेलर का केबिन आगे चल रहे ट्रेलर के पिछले हिस्से में बुरी तरह घुस गया. दोनों वाहनों के बीच केबिन इस कदर फंस गया कि चालक और उपचालक अंदर ही बुरी तरह दब गए. तीन घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गैस कटर से ट्रेलर का केबिन काटकर दोनों को बाहर निकाला गया और उन्हें तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. रामगढ़ थाना प्रभारी गजेंद्र पांडेय ने दोनों की मौत की पुष्टि की है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा एक ट्रेलर गड़के मोड़ से पहले वन विभाग के वॉच टावर के समीप स्पीड ब्रेकर के कारण धीमा हो रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा इंगोट लदा ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और उसने आगे चल रहे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रेलर का केबिन आगे चल रहे वाहन के डाला और चेसिस के बीच बुरी तरह घुस गया. दोनों वाहनों के पहिए और चेसिस भी आपस में फंस गए, जिससे उन्हें अलग करना बेहद मुश्किल हो गया.
तीन क्रेन से शुरू हुआ रेस्क्यू, गैस कटर से काटना पड़ा केबिन
इस हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. शुरुआती दौर में तीन क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को अलग करने और केबिन में फंसे चालक तथा उपचालक को बाहर निकालने की कोशिश की गई.
हालांकि, इंगोट के भारी वजन और दोनों ट्रेलरों के बुरी तरह फंस जाने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. करीब तीन घंटे से अधिक की मशक्कत के बावजूद जब दोनों को निकालना चुनौती बना रहा, तब गैस कटर की मदद से क्षतिग्रस्त केबिन को काटा गया. इसके बाद चालक अजय पाल और उपचालक को बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
तीन घंटे से अधिक NH-33 पर लगा रहा भीषण जाम
इस हादसे के बाद चुट्टूपालू घाटी की एक लेन पूरी तरह ठप हो गई. घाटी में पहले से वन-वे यातायात व्यवस्था लागू होने के कारण दूसरी लेन से वाहनों का परिचालन कराया गया लेकिन वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण वहां भी जाम की स्थिति बन गई.
रांची और रामगढ़ दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा. दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलरों को हटाने और यातायात सामान्य कराने की चुनौती पुलिस के सामने बनी रही.
सब इंस्पेक्टर संजय दुबे ने दी थी रेस्क्यू की जानकारी
इस घटना के शुरुआती दौर में मौके पर गश्ती कर रहे रामगढ़ के सब इंस्पेक्टर संजय दुबे ने बताया था कि पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मारी है. इसके कारण पीछे वाले ट्रेलर का केबिन आगे वाले वाहन में बुरी तरह फंस गया है। केबिन में दो लोग फंसे हुए हैं. उन्हें निकालने के लिए तीन क्रेन मंगाई गई हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है. उस समय पुलिस की प्राथमिकता दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाना था.
हालांकि, लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. रामगढ़ थाना प्रभारी गजेंद्र पांडेय ने चालक अजय पाल और उपचालक की मौत की पुष्टि की है. इस हादसे ने एक बार फिर चुट्टूपालू घाटी में सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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