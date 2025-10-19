सिरोही में ट्रेलर पलटने से चालक और खलासी की मौत, कार पर पलटी बस, पांच घायल
सिरोही के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को दो हादसे हुए. इनमें दो लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि पांच घायल हैं.
Published : October 19, 2025 at 1:47 PM IST
सिरोही: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार अल सुबह दो हादसे हुए. इसमें दो लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हैं. पहला हादसा सिरोही शहर में विधि कॉलेज के पास हुआ, जिसमें कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. इसमें ट्रेलर का चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को लोगों ने वाहन से निकाल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. चालक और खलासी नागोर जिले के निवासी थे.
कोतवाली थानाधिकारी दलपतसिंह ने बताया कि जामनगर से कोयला भरकर पाली जा रहे ट्रेलर का अचानक संतुलन बिगड़ गया. वह सड़क किनारे पलट गया. इससे ट्रेलर में भरा कोयला सड़क पर बिखर गया. केबिन में चालक व खलासी बुरी तरह फंस गए. सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा कराया.
सूरत से बीकानेर जा रही थी बस: दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सारणेश्वरजी पुलिया के पास रविवार सुबह हुई, जब दो कारें और एक निजी ट्रेवल्स की बस आपस में टकरा गई. हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर सिरोही पहुंचाया. बस के यात्रियों को मामूली चोटें आई. एएसपी किशोर सिंह चौहान ने बताया कि सूरत से बीकानेर जा रही ट्रेवल्स बस के आगे एक कार का टायर फट गया. चालक ने सड़क किनारे कार खड़ी की, तभी पीछे से दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी. इसी बीच पीछे से आ रही बस बेकाबू होकर कारों पर पलट गई. सूचना मिलते ही एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान, एएसपी किशोर सिंह, एसडीएम हरिसिंह और तहसीलदार जगदीश बिश्नोई आदि मौके पर पहुंचे. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाकर यातायात सुचारू कराया.