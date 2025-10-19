ETV Bharat / state

सिरोही में ट्रेलर पलटने से चालक और खलासी की मौत, कार पर पलटी बस, पांच घायल

दोनों कारों पर पलटी ट्रेवल्स बस ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार अल सुबह दो हादसे हुए. इसमें दो लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हैं. पहला हादसा सिरोही शहर में विधि कॉलेज के पास हुआ, जिसमें कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. इसमें ट्रेलर का चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को लोगों ने वाहन से निकाल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. चालक और खलासी नागोर जिले के निवासी थे. कोतवाली थानाधिकारी दलपतसिंह ने बताया कि जामनगर से कोयला भरकर पाली जा रहे ट्रेलर का अचानक संतुलन बिगड़ गया. वह सड़क किनारे पलट गया. इससे ट्रेलर में भरा कोयला सड़क पर बिखर गया. केबिन में चालक व खलासी बुरी तरह फंस गए. सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा कराया.