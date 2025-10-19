ETV Bharat / state

108 एम्बुलेंस चालक का आरोप, सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों को दी जा रही हैं एंबुलेंस की सेवाएं

धनबाद में 108 एम्बुलेंस चालकों ने वरिष्ठ अधिकारियों पर वाहनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है.

MISUSE OF AMBULANCE IN DHANBAD
108 एंबुलेंस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 3:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: झारखंड सरकार की आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक सुरक्षित और निःशुल्क पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी. लेकिन अब यह सेवा जांच के घेरे में है. ताजा मामला धनबाद का है, जहां एक 108 एम्बुलेंस चालक ने अपने ही वरीय अधिकारी पर एक मरीज को निजी अस्पताल से रिम्स ले जाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है.

चालक के अुसार, 108 एम्बुलेंस चालक को एक आपातकालीन कॉल आया और वह एसएनएमएमसीएच से एक गंभीर मरीज को लेने ही वाला था कि उसे 108 सेवा के वरीय अधिकारियों संजय और तौसिक का फोन आया. दोनों अधिकारियों ने चालक को मरीज को सरकारी अस्पताल में छोड़कर एक निजी अस्पताल जाने और वहां से एक मरीज को रिम्स ले जाने का निर्देश दिया.

108 एम्बुलेंस ड्राइवरों के बयान (Etv Bharat)

इस संबंध में, चालक सुमन कुमार और सनी कुमार ने कहा कि यह आदेश सरकारी नियमों का पूर्ण उल्लंघन है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा केवल आम जनता और सरकारी अस्पतालों के लिए है. लेकिन हमारे अधिकारी हमें निजी अस्पतालों से मरीजों को लाने-ले जाने का आदेश देते हैं, जो गलत है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है.

चालक ने यह भी कहा कि ऐसे निर्देश अक्सर उच्च अधिकारियों के दबाव में जारी किए जाते हैं, जिससे क्षेत्र में कार्यरत एम्बुलेंस कर्मियों को असुविधा होती है. उन्होंने विभाग से मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकारी एम्बुलेंस निजी अस्पतालों में तैनात की जाएंगी, तो गरीब और जरूरतमंद मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाएगी.

वहीं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन से बात की गई. सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत गंभीर थी. उसे ले जाने के लिए एक 108 एम्बुलेंस गई थी, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट न होने के कारण वापस लौट आई. फिर उसे एक निजी एम्बुलेंस से रिम्स ले जाया गया. एसएनएमएमसीएच में भर्ती एक मरीज को दूसरी 108 एम्बुलेंस से रेफरल अस्पताल भेजा गया.

108 एम्बुलेंस चलाने वाले अधिकारी तौसिक ने बताया कि निजी अस्पतालों से मरीजो को लाने-ले जाने का प्रावधान है. हालांकि, हमारी प्राथमिकता सदर अस्पताल और एसएनएमएमसीएच आने वाले मरीजों को ले जाना है. उन्होंने बताया कि एसएनएमएमसीएच में भर्ती मरीज को दूसरी 108 एम्बुलेंस से रेफरल अस्पताल भेजा गया और मरीज को कोई असुविधा नहीं हुई. एम्बुलेंस निजी अस्पताल गई थी, लेकिन मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी, जो 108 एम्बुलेंस में उपलब्ध नहीं था. जिसके बाद एम्बुलेंस वापस लौट आई.

उन्होंने कहा कि जिस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने आरोप लगाया है, वह अपना काम सही से नहीं करता है. उसका वेतन भी फंसा हुआ है. बाकी ड्राइवरों का वेतन भुगतान किया जा चुका है. एम्बुलेंस ड्राइवर वेतन न मिलने के कारण ये आरोप लगा रहा है.

वहीं इस पूरे मामले में एसएनएमएमसीएच के वरीय प्रबंधक डॉ. सुमन कुमार ने बताया कि 108 एम्बुलेंस की निगरानी एनआईसी सिस्टम के जरिए की जाती है. मरीज के परिजनों की कॉल सीधे एनआईसी को जाती हैं. अस्पताल और मरीज के बारे में जानकारी देने के बाद, मरीज की जानकारी देने के लिए जिला एम्बुलेंस कंट्रोल रूम को कॉल किया जाता है. जिला एम्बुलेंस कंट्रोल रूम मरीज के लिए सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस भेजता है. एसएनएमएमसीएच पहुंचने पर, एम्बुलेंस ड्राइवर को मरीज के बारे में जानकारी दी जाती है.

उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए, एसएनएमएमसीएच से किसी मरीज को रेफर किए जाने के बाद या अगर कोई परिजन मरीज को ले जाना चाहता है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज को दूसरे सरकारी अस्पतालों में ले जाता है. हालांकि, किसी मरीज को निजी अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने पर कोई नियम नहीं है. यह पूरी तरह से गलत है.

इसे भी पढे़ं-

जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था में सिसकती जिंदगियां, बीमार एंबुलेंस से मरीज की हालत में कैसे हो सुधार!

वाहन चेकिंग के दौरान एंबुलेंस छोड़ भाग खड़ा हुआ चालक, जानिए आखिर क्या रही इसके पीछे वजह

एंबुलेंस नहीं मिली, तो बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर पैदल निकल गया सबर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

TAGGED:

108 एंबुलेंस का दुरुपयोग
धनबाद में एम्बुलेंस
108 AMBULANCE SERVICES IN DHANBAD
DHANBAD AMBULANCE
108 AMBULANCE SERVICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.