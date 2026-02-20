ETV Bharat / state

2025 में चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार से कुचलकर दो लोगों को मारने के आरोपी चालक को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार से कुचलकर दो लोगों को मारने के आरोपी चालक को जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने आरोपी थार चालक आशीष को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी अभी नौजवान है. इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट 8 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कोई पिछला आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है. ऐसे में उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. कोर्ट ने आशीष को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. घटना 10 अगस्त, 2025 की है, जिसमें सफेद रंग की तेज रफ्तार थार ने फुटपाथ पर चल रहे दो राहगीरों को कुचल दिया था. कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों राहगीरों को कुछ दूर तक घसीटता चला गया. हादसे के बाद गाड़ी का आगे का एक पहिया भी निकल गया था. वहीं आरोपी चालक को हादसे के बाद मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि कार चलाते हुए उसकी आंख लग गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ. इस घटना में एक राहगीर ही मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने थार से शराब की बोतल भी बरामद की थी. आरोपी पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है और वो घटना के दिन धौला कुआं से घर लौट रहा था. कार आरोपी की नहीं, बल्कि उसके गाजियाबाद के रहने वाले उसके दोस्त की थी.