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मोहब्बत की ज़िद में टॉवर पर चढ़ीं दो युवतियां, शादी की मांग को लेकर 8 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

टॉवर पर चढ़ी दोनों युवतियां पंजाब की हैं और महराजगंज में एक आर्केस्ट्रा में काम करती हैं. दोनों वहां किराए पर रह रही हैं.

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शादी की मांग को लेकर 8 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 5:53 PM IST

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महराजगंज : महराजगंज नगरपालिका परिषद के सरोजनी नगर वार्ड स्थित सूचना कार्यालय के पास शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पंजाब की रहने वाली दो युवतियां मोबाइल टॉवर पर चढ़ गईं.

दोनों युवतियां प्रेम प्रसंग और शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी थीं. करीब आठ घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर डटे रहे.

इस बीच युवतियों द्वारा टावर पर ही बनाई गई इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती रही.

मिली जानकारी के अनुसार टॉवर पर चढ़ी दोनों युवतियां पंजाब की रहने वाली हैं और महराजगंज में एक आर्केस्ट्रा में काम करती हैं. वर्तमान में दोनों कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रही हैं.

बताया जा रहा है कि एक युवती ने कुछ दिन पहले आर्केस्ट्रा संचालक के बेटे रामचंद्र के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था. अब वही युवती आरोपी युवक से शादी और मुलाकात की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई.

वहीं दूसरी युवती का भी एक युवक से प्रेम संबंध बताया जा रहा है, जिसका उसके परिजन विरोध कर रहे थे. इसी विवाद के चलते वह भी अपनी सहेली के साथ टावर पर चढ़ गई.

घटना के दौरान दूसरी ने टावर पर चढ़कर इंस्टाग्राम रील बनाई और अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दी. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया.

बताया जा रहा है कि उसके इंस्टाग्राम एकाउंट पर 3,025 फॉलोअर्स हैं, जबकि टावर वाला वीडियो 65 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं और हजारों बार शेयर किया जा चुका है.

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद दोनों युवतियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है.

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टावर पर चढ़कर बनाई इंस्टाग्राम रील
TWO PUNJABI WOMEN CLIMBED ON TREE
पंजाबी युवतियां टॉवर पर चढ़ीं
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