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प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ डीटीओ ने चलाया अभियान, वाहन मालिकों में हड़कंप

पाकुड़ में वाहन जांच अभियान चलाया गया. बिना ढके पत्थर, रेत और मिट्टी ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया.

DISTRICT TRANSPORT OFFICE
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ चला अभियान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 5:40 PM IST

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पाकुड़: बुधवार को जिला परिवहन अधिकारी ने बिना तिरपाल ढके पत्थर, रेत, कोयला और मिट्टी ले जाने वाले वाहनों की जांच के लिए एक अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान, कई हाइवा, ट्रेलर और ट्रक बिना ढके खनिज ले जाते हुए पाए गए, उन पर जुर्माना लगाया गया और ड्राइवरों को चेतावनी दी गई. यह जांच अभियान पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क के बाजार समिति के निकट चलाया गया. जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के अलावा, मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों ने भी इस जांच में हिस्सा लिया.

यात्रियों को होती थी दिक्कत

जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक में यह चर्चा हुई थी कि बिना तिरपाल ढके खनिज पदार्थो का परिवहन किये जाने से सड़क पर आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही पर्यावरण भी दूषित हो रहा है.

जानकारी देते जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी (Etv Bharat)

कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग की भी जांच

डीटीओ ने बताया कि वरीय अधिकारियों द्वारा दिए गये निर्देश के आलोक में उक्त कार्रवाई की जा रही है. साथ ही खासकर भारी वाहनों में प्रेशर हॉर्न, अतिरिक्त लाइट की भी जांच की जा रही है एवं वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग की भी जांच की गई.

जांच अभियान जारी रहेगाः डीटीओ

DTO ने बताया कि जांच के दौरान कई गाड़ियां बिना तिरपाल के ढकी हुई और उनमें गैर-कानूनी अतिरिक्त लाइटें लगी हुई पाई गईं, जिसके कारण जुर्माना लगाया गया, गाड़ियों के अन्य कागजात की भी जांच की गई. डीटीओ ने बताया कि जांच अभियान लगातार जारी रहेगा.

इधर डीटीओ द्वारा मुख्य सड़क में जांच अभियान चलाये जाने से वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया. कई पत्थर व बालू से लदे वाहन चालक अपने-अपने वाहन दूर में ही खड़ा कर चलते बने. जांच अभियान में मोटर वाहन निरीक्षक अमित कुमार और सड़क सुरक्षा कमेटी के सदस्य भी शामिल थे.

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