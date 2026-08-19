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बुंदेलखंड में ड्रिप सिस्टम साबित हो रहा किसानों के लिए वरदान, PM कृषि सिंचाई योजना का बड़ा धमाका

हमीरपुर में पानी के स्रोत गहरे हैं और उसे निकालने में खर्च अधिक आता है. सूक्ष्म सिंचाई से फसल को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है. इससे 45 से 70 फीसदी तक पानी बचाने में मदद मिल सकती है और पैदावार में 30 से 90 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है. किसान अपनी जरूरत और फसल के अनुसार योजना का लाभ ले सकते हैं.- डॉ. बलदेव प्रसाद, जिला उद्यान अधिकारी, हमीरपुर

PM कृषि सिंचाई योजना का बड़ा धमाका: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत किसानों को ड्रिप, मिनी ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन लगाने पर 65 से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है. हमीरपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 4,724 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 981 किसानों को योजना का लाभ दिया जा चुका है और करीब 1,200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है. इसके लिए 2.90 करोड़ रुपये का अनुदान जारी हो चुका है. जिले के लिए करीब 13.6 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है.

हमीरपुर: बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए पानी जुटाना किसानों के सामने बड़ी चुनौती है. गहरे बोर और कुओं से पानी निकालने में बिजली और डीजल का खर्च बढ़ता है. ऐसे में खेत की जरूरत के हिसाब से सीधे पौधों तक पानी पहुंचाने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली किसानों के लिए विकल्प बन रही है.



पपीते की खेती में ड्रिप: सुमेरपुर के भरुआ फैक्टरी एरिया के पीछे रहने वाले किसान विश्वास मोहन तिवारी ने पपीते की खेती में ड्रिप सिस्टम लगाया है. किसान के मुताबिक, पहले सिंचाई में ज्यादा पानी और समय लगता था. अब एक बटन दबाने पर पूरे खेत में पानी पहुंच जाता है. तिवारी ने बताया कि उन्होंने ड्रिप सिस्टम के लिए करीब एक लाख रुपये अपनी तरफ से जमा किए, जबकि करीब 4.70 लाख रुपये का अनुदान मिला. उनके अनुसार ड्रिप लगाने के बाद पानी की खपत करीब 90 फीसदी तक कम हुई है. पौधों को जरूरत के मुताबिक पानी मिलने से अधिक सिंचाई से होने वाले नुकसान से भी बचाव होता है.



एक बटन दबाते ही पूरे खेत में पानी पहुंच जाता है. जितनी जरूरत होती है, उतना ही पानी मिलता है. इसके लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. बागवानी करने वाले किसानों के लिए ड्रिप काफी उपयोगी है.- विश्वास मोहन तिवारी, किसान, सुमेरपुर

सुमेरपुर क्षेत्र में पपीते की फसल (Photo Credit: ETV Bharat)



मटर के खेत में मिनी स्प्रिंकलर: मुस्करा के शिवनी गांव के किसान लाल दीवान ने 1.08 हेक्टेयर में मटर की फसल के लिए मिनी स्प्रिंकलर लगवाया है. करीब 1.25 लाख रुपये की लागत वाली प्रणाली में उनकी हिस्सेदारी करीब 20,300 रुपये रही. किसान के खेत में करीब 30 मीटर गहरा नलकूप है. लाल दीवान के मुताबिक, पहले खेत की सिंचाई में ज्यादा समय और मेहनत लगती थी. मिनी स्प्रिंकलर से अब पानी समान रूप से खेत में पहुंच रहा है और फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करना आसान हुआ है.



पहले सिंचाई में ज्यादा समय और मेहनत लगती थी. अब फसल की जरूरत के अनुसार पानी दे सकते हैं. अपनी हिस्सेदारी जमा करके सिस्टम लग गया और लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. दूसरे किसानों को भी अपनी फसल और खेत की जरूरत के हिसाब से सूक्ष्म सिंचाई अपनानी चाहिए.- लाल दीवान, किसान, शिवनी, मुस्करा



पानी के साथ खाद भी पौधों तक: ड्रिप सिस्टम से सिर्फ पानी ही नहीं, पानी में घुलनशील खाद भी पौधों की जड़ों तक पहुंचाई जा सकती है. इससे पूरे खेत में खाद डालने की जरूरत कम होती है और फसल की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व दिए जा सकते हैं. विभाग के मुताबिक इससे पानी, खाद, श्रम और समय की बचत हो सकती है. सामान्य सिंचाई की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई से 45 से 70 फीसदी तक पानी बचाने में मदद मिलने की बात विभाग ने कही है. फसल उत्पादन में भी 30 से 90 फीसदी तक वृद्धि की संभावना बताई गई है.

सियोनी गांव में मिनी स्प्रिंकलर से मटर के खेत की सिंचाई (Photo Credit: ETV Bharat)



कैसे मिलेगा अनुदान?: योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अलग से लोन लेना जरूरी नहीं है. संबंधित संस्था खेत का सर्वे कर प्रणाली की लागत और किसान की हिस्सेदारी तय करती है. किसान अपना अंश जमा करता है. इसके बाद प्रणाली स्थापित की जाती है. स्थापना के बाद जियो टैगिंग और थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाता है. सत्यापन पूरा होने पर अनुदान की राशि संबंधित संस्था के खाते में भेजी जाती है. योजना में पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर सामान्य किसानों को 65 और लघु एवं सीमांत किसानों को 75 फीसदी तक अनुदान मिलता है. ड्रिप और मिनी ड्रिप पर 80 से 90 फीसदी तक सहायता दी जाती है. रेनगन पर निर्धारित श्रेणी के अनुसार अनुदान मिलता है. योजना के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर जमीन जरूरी है. एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान भी पात्र हैं. एक किसान अधिकतम पांच हेक्टेयर क्षेत्र तक योजना का लाभ ले सकता है.



UPMIP पोर्टल से आवेदन: किसान UPMIP पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में नाम, मोबाइल नंबर, जिला, तहसील, विकासखंड, गांव, खसरा संख्या और सूक्ष्म सिंचाई वाले क्षेत्र की जानकारी देनी होती है. विभाग द्वारा निर्धारित भूमि, पहचान और बैंक संबंधी दस्तावेज लगाने होते हैं. आवेदन के बाद खेत का सर्वे कराया जाता है और पात्रता पूरी होने पर अधिकतम 45 दिन में प्रणाली स्थापित किए जाने का प्रावधान है.





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