बेमेतरा जिला पंचायत में सूखा प्रभावित गांवों को दिए गए पेयजल टैंकर, दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल का तोहफा
बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना तिवारी ने दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल बांटा.साथ ही बेरला के सूखाग्रस्त गांवों में पेयजल के लिए नए टैंकर रवाना किए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 6:10 PM IST
बेमेतरा : ग्रामीणों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक सराहनीय पहल की है. जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने 15 वें वित्त आयोग की राशि का सदुपयोग करते हुए क्षेत्र के निशक्तजनों (दिव्यांगों) को ट्राईसाइकिल का वितरण किया. इसके साथ ही, भीषण गर्मी में गहराते जल संकट को देखते हुए जिला पंचायत क्षेत्र के नौ गांवों के लिए पानी के टैंकर रवाना किए गए.
जिला पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन
बेमेतरा जिला पंचायत परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने अपने 15वें वित्त की राशि का उपयोग करते हुए बेरला क्षेत्र के 9 गांव में टैंकर वितरण किया. ताकि पेयजल समस्याओं से मुक्ति मिले. वहीं निःशक्तजन दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल दिया. इस कार्यक्रम में बेमेतरा जिला पंचायत की सीईओ प्रेमलता पद्माकर, बीजेपी के किसान नेता योगेश तिवारी मौजूद थे.
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने जिले की भौगोलिक स्थिति और पानी की किल्लत पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, "बेमेतरा जिला कम पानी वाले क्षेत्रों में शुमार है. यहां के ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. ग्रामीणों की इसी बुनियादी समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए मैंने अपने 15वें वित्त की राशि से बेरला क्षेत्र के नौ प्रभावित गांवों में पानी के टैंकरों का वितरण सुनिश्चित किया है.
पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ-साथ सामाजिक सरोकार को निभाते हुए बेमेतरा जिला पंचायत में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी बांटी गई. इस पहल का मुख्य उद्देश्य निशक्तजनों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने नजदीकी कामकाज और आवागमन को बिना किसी बाधा के खुद सुनिश्चित कर सकें. मैं चाहती हूं शासन प्रशासन का समन्वय से कार्य करें, मेरे से जितना हो सकेगा जनता की सेवा करूंगी- कल्पना तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष
जिला पंचायत अध्यक्ष की सराहनीय पहल
जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने इस दोहरी राहत भरी योजना से जहां एक तरफ बेरला क्षेत्र के ग्रामीणों को पानी की समस्या से फौरी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है.
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