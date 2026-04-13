बिहार के कई पंचायतों में 2 वर्षों से पेयजल आपूर्ति बाधित, मुखिया संघ ने दिया अल्टीमेटम
बिहार के औरंगाबाद में पिछले दो साल से पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं. मुखिया संघ ने डीएम को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है-
Published : April 13, 2026 at 8:57 PM IST
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में गर्मी शुरू होने के साथ ही जिले के बारुण प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पेयजल की समस्या शुरू हो गई है. पिछले 2 वर्षों से पीएचईडी द्वारा प्रखंड के पंचायतों में कोई भी काम नहीं कराया गया है. इस कारण नल जल योजना भी प्रभावित हुई है. नल जल की स्थिति भी दयनीय है.
नल जल योजना की स्थिति खराब : इस मामले को लेकर भोपतपुर, टेंगरा, रीयूर, पिपरा, गोठौली, काजीचक, पौथू पंचायत के प्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में नल-जल योजना की खराब स्थिति और पीएचईडी विभाग की निष्क्रियता के खिलाफ सोमवार को डीएम अभिलाषा शर्मा को एक आवेदन दिया. आवेदन में कहा गया है कि प्रखंड के अधिकांश गांवों में नल-जल योजना पूरी तरह से बाधित है.
''हम डीएम को ज्ञापन देने आए थे. जब से नल जल योजना पीएचईडी को गया है, हमारे पंचायत में कोई कार्य नहीं कराया गया है. कहने के बाद भी बस यही कहा जा रहा है कि टेंडर हो रहा है. पानी नहीं मिलने से सब परेशान है. इसपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है.''- विजय कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, पिपरा पंचायत
30 फीट नीचे तक चला गया जल स्तर : कई स्थानों पर पाइपलाइन खराब हो चुकी है, जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है. वहीं कई गांवों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण मोटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है. ग्रामीणों को मजबूरन दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है. जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कई गांवों में पानी 30 फीट से भी नीचे चला गया है, जिससे चापाकल भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहा है. इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
मुखिया संघ का अल्टीमेटम : पानी नहीं मिल पाने के कारण पीएचईडी विभाग के प्रति नाराजगी भी बढ़ रही है. मुखिया संघ ने विभाग से मांग की है कि अगले 10 दिनों के भीतर नल-जल योजना की मरम्मत सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि समय पर समस्या का समाधान हो जाएगा तो ग्रामीणों को बहुत फायदा होगा.
मुखिया संघ मुद्दे पर गंभीर : इस मौके पर रिउर पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह, काजी चक पंचायत का मुखिया उदय कुमार पासवान, गोठौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज चौधरी, पौथू पंचायत के मुखिया गणेश राम, पिपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह, भोपतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कमलेश सिंह आदि मौजूद रहे.
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