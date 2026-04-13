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बिहार के कई पंचायतों में 2 वर्षों से पेयजल आपूर्ति बाधित, मुखिया संघ ने दिया अल्टीमेटम

नल जल योजना की स्थिति खराब, मुखिया संघ ने दिया अल्टीमेटम ( ETV Bharat )