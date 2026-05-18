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लातेहार में जोरदार आवाज के साथ जमींदोज हुआ कुंआ, बाधित हुई पूरे गांव की पेयजल सप्लाई

कुएं के जमीदोज होने के बाद बाधित हुई पेयजल सप्लाई ( Etv Bharat )

लातेहार: प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नेतरहाट की तराई में बसे अत्यंत सुदूरवर्ती नैना गांव के ग्रामीणों के लिए 18 मई मुसीबत लेकर आई. सोमवार को गांव का एकमात्र कुंआ जोरदार आवाज के साथ अचानक जमीदोज हो गया. इसी एकमात्र कुएं से पूरे गांव में नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई की जाती थी.

गांव की पेयजल सप्लाई हुई बाधित

कुंआ ध्वस्त होने की वजह से गांव में पेयजल सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है हालांकि घटना की जानकारी जब ईटीवी भारत के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को दी गई तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है.

नैना गांव में बाधित हुई पेयजल सप्लाई (Etv bharat)

नल जल योजना के तहत होती है जल आपूर्ति

दरअसल, नैना गांव में लगभग 50 परिवार निवास करते हैं. यहां की कुल आबादी लगभग 300 के आसपास होगी. प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह गांव विकास योजनाओं से वंचित है हालांकि सरकार द्वारा नल जल योजना के तहत यहां ग्रामीणों के घर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यहां एक ग्रामीण के सरकारी कुएं में ही मोटर लगाकर सभी ग्रामीणों के घर में पानी आपूर्ति की जाती थी.

किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं

लेकिन सोमवार को अचानक कुंआ भर भराकर जमींदोज हो गया और पूरा कुआं मिट्टी से भर गया. यहां गनीमत रही कि जिस समय घटना हुई उस समय कुंआ के पास कोई पानी नहीं भर रहा था. यदि कुआं के पास कोई शख्स होता तो स्थिति काफी विकट हो सकती थी.