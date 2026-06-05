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पानी ने रोका बैंड बाजा बारात, जानवरों के साथ गंदा पानी पी रहे ग्रामीण, अब गांव छोड़ने की दी धमकी

सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक के कई गांवों में पीने की पानी की समस्या है.हालात ये है कि लोग मवेशियों वाला गंदा पानी पी रहे हैं.

Villagers drinking cattle water
लोग जानवर के साथ पी रहे हैं पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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सूरजपुर : सूरजपुर में गर्मी के दौरान जलसंकट गहरा चुका है.हालात ये हैं कि गांवों में लोग खेत में जमा ढोढ़ी का पानी पीने को मजबूर है.भारत सरकार लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है.लेकिन अब तक कई गांवों में पीने के लिए साफ पानी मुहैया नही हो सका है.

पानी नहीं मिला तो छोड़ना पड़ेगा गांव

ग्रामीणों का कहना कि पानी नहीं रहेगा तो गांव छोड़ना पड़ेगा. इसके साथ ही गांवों में पानी की समस्या के कारण अब कोई भी अपनी बेटी की शादी इन जगहों पर नहीं कराना चाहता. सूरजपुर जिले में इस गांव के इंसान और जानवर साथ में नाले का पानी पी रहे हैं.वहीं जिम्मेदार अब तक लापरवाह बने हुए हैं.

पानी ने रोका बैंड बाजा बारात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां का है मामला ?

सूरजपुर जिले के विकासखंड ओडगी के ग्राम पंचायत धरसेडी के घुटरापारा और बीरसापारा में रहने वाले लोग कभी नाला का पानी पी रहे तो कहीं खेत में बने ढोढ़ी का गंदा पानी. ऐसा पानी जिसे आप छूना भी पसंद नहीं करेंगे उसे गांव वाले बर्तनों में भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.समस्या उस समय और भी भयावह हो जाती है जब जानवर भी इसी जगह पर आकर पानी पीते हैं.

Villagers drinking cattle water
पानी की समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों बनी ऐसी स्थिति ?

इस गांव में हैडपंप तो हैं लेकिन उनसे सिर्फ हवा निकलती है. हालात ये है कि गंदा पानी का जुगाड़ करने के लिए ग्रामीणों को मीलो पैदल चलना होता है.गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं.

इस गांव में लोग अपनी लड़की नहीं देना चाहते और जो महिलाएं शादी होकर इस गांव में आई है वह भी अपने भाग्य को कोसती हैं -सुमित्रा, ग्रामीण

Villagers journey for dirty water
जानवर वाला पानी पी रहे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं ग्रामीण निजी कार्यक्रमों के लिए एक हजार से बारह सौ रुपए खर्च कर टैंकर मंगा काम चलाते हैं.उबड़-खाबड़ और घाट चढ़कर ग्रामीण नाले और ढोड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर है- लालमन सिंह,ग्रामीण

आपको बता दें कि जंगली क्षेत्र होने के कारण इस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है. वहीं बरसात के दिनों में ग्रामीणों को और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है

Villagers journey for dirty water
गंदे पानी के लिए ग्रामीणों का सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि जल्द ही पानी की समस्यां दूर नहीं हुई तो गांव छोड़ने पर विवश होना पड़ेगा- गुलाबी मरकाम, ग्रामीण

गांव की स्थानीय जनप्रतिनिधि की माने तो कई बार अफसरों से पानी की समस्या सुलझाने के लिए फरियाद लगा चुके हैं,लेकिन अब तक किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया.यदि अब भी विभाग ने लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इस बारे में जब विभाग के अफसर को जानकारी दी गई तो उन्होंने ने भी रटा रटाया जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया.

आपके माध्यम से जानकारी मिली है. हर जगह पेयजल व्यवस्था कराई जा रही है जल्द ही यहां भी पेयजल व्यवस्था की जाएगी -विजेंद्र पाटले, सीईओ, जिला पंचायत

पानी जैसी बुनियादी चीज यदि आज भी लोगों को नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में दूसरी सुविधाओं का क्या हाल होगा.कहा जाता है कि भारत का दिल गांवों में बसता है.लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि भारत का दिल बदहाल स्थिति में है.

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पानी की समस्या
गंदा पानी
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