पेयजल लाइन पर कपड़ा बांधकर चलाया जा रहा काम, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर दिखाया सच, उत्तरकाशी का मामला

गांव में पेयजल की यह स्थिति है कि ग्रामीण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई पाइप लाइनों को कपड़ों से बांधकर आपूर्ति को किसी प्रकार पूरा कर रहे है. जबकि विभाग की ओर से जल जीवन मिशन योजना और अन्य योजनाओं के तहत नई पाइपलाइन लगाने और इनके रखरखाव के नाम पर करोड़ों की धनराशि खर्च कर दी गई है. पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता के नाम पर जल संस्थान की ओर से सरकारी धन का जमकर दुरूपयोग किया जा रहा है.

उत्तरकाशी: गाजणा क्षेत्र के ठांडी गांव में जल संस्थान की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पेयजल समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने जल संस्थान के प्रति आक्रोश जताया.

ऐसी ही एक वीडियो धौंतरी उपतहसील के ठांडी गांव की सामने आई हैं. वीडियो के जरिए ग्रामीणों ने अपनी बात जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश की. ग्रामीणों ने वीडियो के जरिए सवाल किया है कि अगर जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों की धनराशि खर्च की गई है, फिर भी 1200 की आबादी को पेयजल आपूर्ति इस तरह क्यों की जा रही है?

ग्रामीणों का कहना है कि जगह-जगह पाइप लाइन टूटी हुई है, जिन पर कपड़ा बांधकर काम चलाया जा रहा है. ठांडी गांव के महेश रावत, गंगा बिशन रावत, अनेश पाल और चत्तर सिंह राणा ने बताया कि करीब साढ़े तीन सौ परिवारों को पेयजल आपूर्ति पूरी करने वाली पाईपाइन को ठीक नहीं किया गया है. कई दशकों पूर्व बिछाई गई पाइप लाइन अब सड़ने-गलने के साथ ही जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं. इस कारण वह लाइन कई बार टूटने से ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए आए दिन परेशान होना पड़ रहा है.

गांव के लोग उन पाइप लाइन को कपड़े से बांधते हैं और उसके बाद किसी प्रकार पेयजल आपूर्ति को सुचारू करते हैं. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से करोड़ों की धनराशि इनके नाम पर खर्च कर दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन आज तक न कोई कर्मचारी और न ही कोई अधिकारी मौके पर आया.

वहीं इस बारे में जब जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एलसी रमोला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई नहीं है, वो इस मामले का खुद संज्ञान लेगे.

