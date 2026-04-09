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आगरा में 100 से अधिक इलाकों में दो दिन पेयजल संकट, छत्ता और लोहामंडी जोन में टैंकर से मंगवाया पानी

जलकल विभाग की ओर से छत्ता और लोहामंडी जोन में स्थित पानी की टंकियों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई की जा रही है.

Drinking Water Crisis
आगरा में 100 से अधिक इलाकों में दो दिन पेयजल संकट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:48 PM IST

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आगरा: आगरा नगर निगम के छत्ता और लोहामंडी जोन में दो दिन पेयजल की किल्लत रहेगी. जलकल विभाग की ओर से छत्ता और लोहामंडी जोन में स्थित पानी की टंकियों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई कर रहा है. जिससे ही 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को 100 से अधिक इलाकों में पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी. इस बारे में जलकर विभाग ने जनता से अपील की है कि पानी का संचय कर लें. ताकि दैनिक कार्यों में कोई बाधा न आए.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि छत्ता जोन में सुभाष पार्क स्थित मुख्य पानी की टंकी की सफाई का कार्य लंबे समय से लंबित था. जनहित में अब यह सफाई का काम कराया जा रहा है. छत्ता जोन में सुभाष पार्क, नाई की मंडी, मंटोला, तेरहा सदर, हल्का मदन, कटरा नील, गालिबपुरा, ढाकरान और आसपास के घने आबादी इलाकों में दो दिन पानी नहीं आएगा.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि लोहामंडी जोन में केदार नगर जोनल पंपिंग स्टेशन के सीडब्ल्यूआर की भी सफाई कराई गुरुवार को कराई जाएगी. जिससे ही बुधवार की शाम और गुरुवार को पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

लोहामंडी जोन में सफाई का कार्य गुरुवार को निर्धारित है. जिससे बुधवार शाम को केदार नगर, आनंदपुरम, अशोक विहार, नगला पृथ्वीनाथ, 100 फुटा रोड, शकरपुरी कॉलोनी और रामनगर पुलिया जैसे क्षेत्रों में पानी का दबाव कम रहेगा या आपूर्ति बंद रहेगी. ऐसे में स्थानीय लोगों से अपील है कि सुबह की आपूर्ति में पानी स्टोर कर लें.

टैंकर मंगवाने के लिए यहां करें फोन
● टोल-फ्री नंबर: 1800-2702722
● कंट्रोल रूम: 8192095401
● जेई ललित कुमार (छत्ता): 8192095951
● जेई आलम नवाज (लोहामंडी): 8192095952

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