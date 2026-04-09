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आगरा में 100 से अधिक इलाकों में दो दिन पेयजल संकट, छत्ता और लोहामंडी जोन में टैंकर से मंगवाया पानी

आगरा: आगरा नगर निगम के छत्ता और लोहामंडी जोन में दो दिन पेयजल की किल्लत रहेगी. जलकल विभाग की ओर से छत्ता और लोहामंडी जोन में स्थित पानी की टंकियों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई कर रहा है. जिससे ही 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को 100 से अधिक इलाकों में पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी. इस बारे में जलकर विभाग ने जनता से अपील की है कि पानी का संचय कर लें. ताकि दैनिक कार्यों में कोई बाधा न आए.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि छत्ता जोन में सुभाष पार्क स्थित मुख्य पानी की टंकी की सफाई का कार्य लंबे समय से लंबित था. जनहित में अब यह सफाई का काम कराया जा रहा है. छत्ता जोन में सुभाष पार्क, नाई की मंडी, मंटोला, तेरहा सदर, हल्का मदन, कटरा नील, गालिबपुरा, ढाकरान और आसपास के घने आबादी इलाकों में दो दिन पानी नहीं आएगा.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि लोहामंडी जोन में केदार नगर जोनल पंपिंग स्टेशन के सीडब्ल्यूआर की भी सफाई कराई गुरुवार को कराई जाएगी. जिससे ही बुधवार की शाम और गुरुवार को पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी.