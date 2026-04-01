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इलाका शहरी फिर भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, खेती के कुएं पर निर्भर

पाइपलाइन तो है, लेकिन किसी के घर में नल नहीं

वार्ड नंबर 2 स्थित इस मोहल्ले के खरवार टोला में किसी भी ग्रामीण के घर में पेयजल कनेक्शन नहीं दिया गया है. इतना ही नहीं बल्कि किसी भी स्थान पर सार्वजनिक सप्लाई नल भी नहीं लगाई गई है. मजबूरी में यहां के लोगों को काफी दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है.

दरअसल, बानपुर क्षेत्र में बड़का बांध से सटा इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. इलाके में बड़ी संख्या में आदिवासी और दलित समुदाय के लोग निवास करते हैं. वर्तमान में स्थिति यह है कि यहां के लोगों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है.

यहां पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई लेकिन खरवार टोला में न तो सार्वजनिक सप्लाई लगाई गई है और न ही यहां के लोगों को व्यक्तिगत सप्लाई उपलब्ध कराई गई.

लातेहारः जिला मुख्यालय के शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है. यह बात सुनने में भले ही अटपटी लगे, परंतु बात पूरी तरह सत्य है. शहर के वार्ड नंबर 2 स्थित बानपुर मोहल्ले का खरवार टोला पानी के लिए तरस रहा है. इसके अलावा इसी मोहल्ले के अन्य हिस्सों में भी पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है और लोग खेत में बने हुए कुएं के गंदे पानी पर निर्भर हैं.

स्थानीय निवासी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में पानी की घोर कमी है. पाइपलाइन तो गया है, लेकिन किसी के घर में नल नहीं लगाया गया. वहीं इसी मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र के पास भी पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है. पूरे इलाके में पानी की कमी का आलम यह है कि लोगों को खेत में बने हुए कुएं के गंदे पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

बंद पड़ा चापाकल (Etv Bharat)

स्थानीय निवासी मंजू देवी, कांति देवी आदि ने बताया कि पानी की इतनी कमी है कि पूरा मोहल्ला परेशान है. वर्तमान के मौसम में तो किसी प्रकार खेत में बने कुएं के पानी से काम चल जा रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में जब पानी गंदा हो जाता है तो बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरसने लगते हैं.

मोहल्ले का चापानल भी खराब पड़ा है

स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में एक चापाकल भी लगा हुआ था, वह भी पिछले कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है. मोहल्ले से होकर वाटर सप्लाई का बड़ा पाइप भी गुजरा है. यदि प्रमुख स्थानों पर सरकारी सप्लाई नल भी लगा दिया जाता तो मोहल्ले को लोगों को कम से कम पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता.

चापानल से पानी भरती महिलाएं (Etv Bharat)

मामले में होगी त्वरित कार्रवाई: पंचायत अध्यक्ष

इधर, इस संबंध में जब लातेहार नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि यह बड़ा गंभीर मामला है. शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में वह विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर जल्द ही सभी इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे.

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