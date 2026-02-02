भारी बर्फबारी के बाद लाहौल-स्पीति में पानी का संकट, जान जोखिम में डालकर पेयजल आपूर्ति बहाल करने में जुटे कर्मचारी
पेयजल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर मोर्चा संभाले हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 4:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद जहां सरकार व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में जुटी है, वहीं जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में लोगों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है. घाटी के कई इलाकों में चार से छह फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे पानी के प्राकृतिक स्रोत पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गए हैं. ऐसे हालात में आम लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है.
लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी के अधिकांश स्रोत जम चुके हैं. गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है. स्थानीय लोगों को बर्फ पिघलाकर या दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है. लगातार माइनस तापमान के कारण हालात और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.
माइनस तापमान में भी जुटे कर्मचारी
पेयजल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर मोर्चा संभाले हुए हैं. चार से पांच फीट तक जमी बर्फ के बीच कर्मचारी कई किलोमीटर पैदल चलकर जल आपूर्ति को बहाल करने में जुटे हैं. फिसलन भरे रास्तों और कड़ाके की ठंड के बावजूद विभाग की टीमें पाइप लाइनों की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति सुचारु करने का प्रयास कर रही हैं.
भारी बर्फबारी के कारण लाहौल-स्पीति के कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बंद हो चुकी हैं. हालांकि सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा मुख्य मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों को खोलना अभी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. सड़क संपर्क टूटने से राहत कार्यों की गति भी प्रभावित हो रही है. कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है. बिजली बोर्ड के कर्मचारी माइनस तापमान में खंभों पर चढ़कर टूटे तारों को ठीक कर रहे हैं. जान जोखिम में डालकर किए जा रहे इस कार्य से धीरे-धीरे बिजली व्यवस्था को भी बहाल किया जा रहा है.
इन इलाकों में हुई भारी बर्फबारी
बीते दिनों रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिंकुला दर्रा, घेपन पीक और सीबी रेंज में डेढ़ से दो फीट तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई. वहीं अटल टनल, कोकसर, सिस्सू, गोंधला, तांदी, केलांग, दारचा और योचे जैसे रिहायशी इलाकों में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी है, जिससे लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं.
लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि पेयजल और बिजली आपूर्ति को लगातार बहाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी कठिन मौसम में भी अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और जल्द ही जिले में सभी मूलभूत सुविधाएं सामान्य कर दी जाएंगी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पैरालाइज्ड महिला को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया PGI, पहाड़ों में बर्फबारी से बंद पड़े थे रास्ते