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पानी के लिए तड़प रहे हैं पिथौरागढ़ के इस इलाके में लोग, ₹100 में 35 लीटर के जार खरीदने को मजबूर

गंगोलीहाट का बुंगली गांव में 25 परिवारों के पास जल संस्थान की योजना का संयोजन है. इनमें से लाइन के शुरुआत वाले घरों में 80 लीटर और अंतिम छोर के व्यक्ति को 10 लीटर पानी प्रतिदिन मिल पा रहा है. ग्रामीण हेमा परगाई ने बताया कि 325 परिवारों वाले गांव के लिए आज तक पानी की कोई बड़ी योजना नहीं बन पाई है. गांव में अलग-अलग स्थानों पर 20 नौले हैं. इनमें से अधिकतर गर्मी के सीजन में सूख जाते हैं. ऐसे में ग्रामीण दाडू गाड़, फॉल गाड़, धुनघाट से घोड़े और खच्चरों की ओर से ढोए जाने वाले पानी को सौ रुपये में 35-35 लीटर के दो जार खरीदने के लिए मजबूर हैं.

गंगोलीहाट: उत्तराखंड में अभी गर्मी ने सही से दस्तक भी नहीं दी, लेकिन पेयजल संकट गहराने लगा है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर परेशानी शुरू हो गई है. गंगोलीहाट के दूरस्थ क्षेत्र बेलपट्टी के दूरस्थ गांव बुंगली में पानी का संकट गहराने लगा है. नल सूखे हैं और ग्रामीण पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. हालात यह है कि यहां के 325 परिवार सौ रुपये खर्च कर घोड़ों के जरिये 70 लीटर पानी मंगवा कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

घर का एक व्यक्ति सिर्फ पानी की व्यवस्था में लगा रहता है. ऐसी स्थिति में अगर मेहमान आ गए तो आफत आ जाती है. पूजा, मांगलिक और अन्य सामाजिक कार्यों में पानी की व्यवस्था करने में ग्रामीणों के पसीने छूट जाते हैं. गांव में जिन लोगों के पास अपने निजी वाहन हैं, वो कई किलोमीटर दूर कुंदगाड़ से पानी ढोकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

ग्रामीण घोड़ों के सहारे जल आपूर्ति कराने को मजबूर हैं (ETV Bharat)

गांव की मंजू देवी, गोविंद देवी, रेनू देवी, ममता देवी, हेमा देवी, विमला, दीपा और भगवान ने बेलपट्टी पंपिंग योजना को बनाए जाने की मांग की है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत 70 फीसदी परिवारों के यहां पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है. बता दें कि बेलप‌ट्टी के लिए 44.56 करोड़ रुपये की सरयू नदी से पंपिंग योजना निर्माणाधीन है. इससे 49 राजस्व गांव लाभान्वित होने हैं. समय पर निर्माण कार्य पूरा न होने से ग्रामीण परेशान है.

बेलप‌ट्टी पंपिंग योजना बन चुकी है. ट्रायल में आठ गांवों में पानी दिया जा रहा है. योजना से 49 राजस्व गांव लाभान्वित होंगे. तीन महीने बाद बुंगली क्षेत्र को पानी मिलने लगेगा.

-रितेश भट्ट, अवर अभियंता जल निगम-

बेरीनाग नगर क्षेत्र में भी पेयजल की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है. यहां भी सप्ताह में दो दिन ही कनेक्शन में पानी आता है. पेयजल समस्या को लोग लम्बे समय से परेशान हैं. वही बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी उडियारी गांव पेयजल की समस्या बनी हुई है. तीन वर्ष पूर्व पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन सांकेतिक चक्का जाम तक किया था, जिस पर पांच दर्जन ग्रामीणों पर पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज कर लिया था, लेकिन भी गांव में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

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