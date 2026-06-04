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पेयजल संकट: तूफान के बाद 48 घंटे से बंद हैं 13 पंप हाउस, 262 गांवों में पानी आपूर्ति बाधित

बाड़मेर में पिछले दिनों आए तेज आंधी से के कारण 16 में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउस पिछले दो दिनों से बंद है.

पंप हाउस
पंप हाउस (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
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बाड़मेर : पश्चिमी राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में 2 दिन पहले आए आंधी तूफान ने जिले में बिजली तंत्र को पूरी तरह प्रभावित किया है. जिसका सीधा असर निर्मदा नहर आधारित पेयजल व्यवस्था पर पड़ा है. विद्युत लाइनों में आए फॉल्ट के कारण जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के 16 में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउस पिछले 48 घंटे से बंद है. जिससे रामसर और गडरारोड क्षेत्र के 262 गांवो में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है.

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के परियोजना खंड चौहटन की अधीक्षण अभियंता सोनाराम बेनीवाल ने बताया कि 1 और 2 जून की मध्य रात्रि को आई तेज आंधी-तूफान से बिजली वितरण तंत्र ,विद्युत लाइनो में फोल्ड की वजह से नर्मदा नहर आधारित शिव , रामसर पेयजल परियोजना की 16 पंप हाउसो में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउसो की विद्युत आपूर्ति पिछले 48 घंटे से बाधित है, जो कि अभी तक पुनः बहाल नहीं हो सकी है.

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प्रभावित पंप हाउस में इसरोल, सेतराऊ, राजीव नगर, रामसर, गागरिया ,सुराली , गिराब , बालेवा , जुड़िया , गड़ा , खलीफे की बावड़ी , जेसिंदर एवं सुंदरा पंप हाउस शामिल है. इस स्थिति के चलते इन पंप हाउसो से संचालित नर्मदा आधारित नियमित पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है. जिसके चलते जिले के रामसर एवं गडरारोड के 262 गांवो में पेयजल का संकट गहरा गया है. हालांकि जोधपुर डिस्कॉम की टीम में युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है और बिजली बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से भी स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा विद्युत आपूर्ति बहाल होते ही संबंधित पंप हाउसों का संचालन प्रारंभ कर पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर पुनः सुचारु किया जाएगा. इन हालातो में आमजन से अपील की गई है कि इस प्राकृतिक आपदा जनहित अस्थाई परिस्थितियों में सहयोग एवं धैर्य बनाए रखें. साथ ही उपलब्ध पेयजल का अत्यंत संयम एवं मितव्ययिता के साथ उपयोग करें तथा अनावश्यक जल व्यय से बचें. आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय रूप से उपलब्ध जल स्रोतों कुओं एवं नलकूपों , हेडपंपों का आवश्यकतानुसार उपयोगकर विभाग का सहयोग करें.

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