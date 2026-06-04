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पेयजल संकट: तूफान के बाद 48 घंटे से बंद हैं 13 पंप हाउस, 262 गांवों में पानी आपूर्ति बाधित

पंप हाउस ( फाइल फोटो )

बाड़मेर : पश्चिमी राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में 2 दिन पहले आए आंधी तूफान ने जिले में बिजली तंत्र को पूरी तरह प्रभावित किया है. जिसका सीधा असर निर्मदा नहर आधारित पेयजल व्यवस्था पर पड़ा है. विद्युत लाइनों में आए फॉल्ट के कारण जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के 16 में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउस पिछले 48 घंटे से बंद है. जिससे रामसर और गडरारोड क्षेत्र के 262 गांवो में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है. जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के परियोजना खंड चौहटन की अधीक्षण अभियंता सोनाराम बेनीवाल ने बताया कि 1 और 2 जून की मध्य रात्रि को आई तेज आंधी-तूफान से बिजली वितरण तंत्र ,विद्युत लाइनो में फोल्ड की वजह से नर्मदा नहर आधारित शिव , रामसर पेयजल परियोजना की 16 पंप हाउसो में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउसो की विद्युत आपूर्ति पिछले 48 घंटे से बाधित है, जो कि अभी तक पुनः बहाल नहीं हो सकी है. इसे भी पढ़ें: कांग्रेस का हल्लाबोल, पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर फोड़ी मटकियां