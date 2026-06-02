ETV Bharat / state

हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही गहराने लगा पेयजल संकट, जल संस्थान तैयार कर रहा नई योजनाएं

हल्द्वानी: भीषण गर्मी के बीच हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है. बढ़ती आबादी और सीमित जल स्रोतों के कारण कई गांवों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है. स्थिति को देखते हुए जल संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है. विभाग का दावा है कि इन योजनाओं के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी मानकों के अनुरूप नियमित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा.

जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता विशाल सक्सेना ने कहा कि हल्द्वानी में हर वर्ष पेयजल कनेक्शन के लिए करीब 3 से 4 हजार नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. इसके चलते पानी की मांग लगातार बढ़ रही है. गर्मी के मौसम में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है. शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जलापूर्ति सामान्य बनी हुई है, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. यही कारण है कि इन दिनों पानी के टैंकर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करते नजर आ रहे हैं. हर साल गर्मियों में उत्पन्न होने वाली इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई पेयजल योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके.