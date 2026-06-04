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कौशलनार में गहराया पेयजल संकट, मवेशी वाला पानी पी रहे ग्रामीण, बीमारी और संक्रमण का बढ़ा खतरा

बीजापुर के कौशलनार गांव में पेयजल संकट गहरा रहा है. हालात ये है कि मवेशी वाला पानी अब ग्रामीण पीने को मजबूर हैं.

Drinking water crisis
कौशलनार में गहराया पेयजल संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर : भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत स्थित कौशलनार गांव भले ही नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुका हो, लेकिन आज भी यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं. गांव की सबसे बड़ी समस्या पेयजल को लेकर सामने आ रही है, जहां लोग साफ पानी के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को नाले के किनारे रेत हटाकर निकलने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

struggle for water
सुबह होते ही पानी के लिए संघर्ष होता है शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में 50 से अधिक परिवार

गांव में लगभग 50 से अधिक परिवार रहते हैं. गर्मी बढ़ने के साथ ही सभी हैंडपंप और दूसरे जल स्रोत लगभग सूख चुके हैं. ऐसे में ग्रामीण सुबह-सुबह बर्तन लेकर नाले के पास पहुंचते हैं और रेत हटाकर धीरे-धीरे इकट्ठा होने वाले पानी को भरकर अपने घर ले जाते हैं. ये प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है.

Drinking water crisis
कौशलनार में पेयजल संकट गहराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मवेशी वाला पानी पी रहे ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मवेशी वाला पानी पी रहे ग्रामीण

गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. लिहाजा जिस जल स्त्रोत से ग्रामीण पानी पीते हैं,उसी से मवेशी भी पानी पीते हैं.यानी एक ही जगह का पानी मवेशी और इंसान दोनों ही पी रहे हैं. इस कारण से गंभीर संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है.

Compulsion to collect water from dirty drain
गंदे नाले से पानी इकट्ठा करना है मजबूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
cattels also use this water
मवेशी भी इसी पानी का करते हैं इस्तेमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गंदा पानी पीने के कारण बच्चों और बुजुर्गों में पेट संबंधी बीमारियां आम हो गई हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार स्थायी समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आई है. यदि समय रहते शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है- सुरेश,ग्रामीण

collecting water from bowls
कटोरी से इकट्ठा कर रहे हैं ग्रामीण पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में पाइपलाइन, टंकी या नए हैंडपंप की व्यवस्था कर ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है. कौशलनार जैसे गांवों की स्थिति ये दर्शाती है कि विकास के दावों के बीच आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

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