ETV Bharat / state

कौशलनार में गहराया पेयजल संकट, मवेशी वाला पानी पी रहे ग्रामीण, बीमारी और संक्रमण का बढ़ा खतरा

बीजापुर : भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत स्थित कौशलनार गांव भले ही नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुका हो, लेकिन आज भी यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं. गांव की सबसे बड़ी समस्या पेयजल को लेकर सामने आ रही है, जहां लोग साफ पानी के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को नाले के किनारे रेत हटाकर निकलने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

सुबह होते ही पानी के लिए संघर्ष होता है शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में 50 से अधिक परिवार

गांव में लगभग 50 से अधिक परिवार रहते हैं. गर्मी बढ़ने के साथ ही सभी हैंडपंप और दूसरे जल स्रोत लगभग सूख चुके हैं. ऐसे में ग्रामीण सुबह-सुबह बर्तन लेकर नाले के पास पहुंचते हैं और रेत हटाकर धीरे-धीरे इकट्ठा होने वाले पानी को भरकर अपने घर ले जाते हैं. ये प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है.