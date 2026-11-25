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दो साल से लटकी उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजनाओं का काम शुरू, खराहल घाटी की 9 पंचायतों को मिलेगी राहत

खराहल घाटी में दो साल से लटकी उठाऊ पेयजल परियोजना का काम शुरू ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू जिले की खराहल घाटी की नौ पंचायतों में पिछले दो वर्षों से उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजनाएं शुरू न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पेयजल की पर्याप्त सुविधा न मिलने के साथ किसानों और बागवानों को भी सिंचाई के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. हालांकि अब जल शक्ति विभाग की ओर से इन योजनाओं का काम शुरू कर दिया गया है. ऐसे में क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है.

लरा केलो जिला परिषद वार्ड के सदस्य अनिल राणा ने इस गंभीर समस्या को लेकर बुधवार को जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता कुल्लू को पत्र सौंपा. उन्होंने विभाग से उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजनाओं का कार्य जल्द पूरा करने तथा इनके शुरू होने की निर्धारित समय सीमा स्पष्ट करने की मांग उठाई. अनिल राणा ने कहा कि खराहल क्षेत्र के समस्त पंचायत प्रतिनिधि पहले भी इस समस्या को लेकर विभाग से मिल चुके हैं और योजनाओं का काम जल्द शुरू करवाने की मांग कर चुके हैं. इसके बावजूद कार्य की स्थिति और योजनाओं को पूरा करने की समय सीमा स्पष्ट नहीं हो पाई थी. उन्होंने कहा कि अब विभाग ने काम शुरू किया है, जिससे उम्मीद है कि दोनों योजनाएं जल्द जनता को समर्पित होंगी.